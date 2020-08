Bryan Lee O’Malley a révélé que la société responsable d’Assassin’s Creed l’avait contacté.

Le dessinateur et écrivain Bryan Lee O’Malley, père de Scott pèlerinVous avez des raisons d’être heureux, car l’un de vos plus grands souhaits semble se réaliser bientôt. Ce désir n’est autre que le possibilité de relancer Scott Pilgrim c. le monde: le jeu. O’Malley a annoncé sur son compte Twitter que Ubisoft, développeur du jeu, est devenu en contact avec lui.

Le tweet de l’écrivain dit simplement « Ubisoft m’a contacté », mais c’est un référence clair à l’éventuel retour du titre, qui a été retiré en 2014 des magasins numériques par problèmes de licence. Le Scott Pilgrim vs. Le jeu vidéo World a abouti à un populaire Lateral Scroll Beat ’em up. Le succès du film a également aidé le jeu à réussir.

Le jeu et le film se rencontrent 10 ans de son lancement ce mois-ci, donc son retour serait une merveilleuse façon de célébrer. Le titre est sorti de forme numérique pour Playstation 3 et Xbox 360, donc quand il a été retiré des magasins numériques, son existence a été complètement éliminée. Nous verrons si cette nouvelle approche d’Ubisoft s’avère être une joie pour les fans de Scott Pilgrim.

Le développeur français a également besoin de bonnes nouvelles, après les derniers cas d’abus survenus dans l’entreprise et venir à la lumière. La dernière nouvelle à cet égard a été le licenciement présumé du directeur créatif d’Assassin’s Creed Valhalla.

En savoir plus: Scott Pilgrim, Scott Pilgrim vs the World, Ubisoft et Bryan Lee O’Malley.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["ps3"]).setTargeting("publisher", ["ubisoft"]).setTargeting("genre", ["acción","hack-and-slash"]).setTargeting("game", ["scott-pilgrim-contra-el-mundo-el-videojuego"]).setTargeting("url_sha1", "9dfc149e1d60e9ac0cbc6f09672fa2de342d6878");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');