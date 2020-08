Et nous sommes de retour pour une autre édition de Box Art Brawl, le sondage hebdomadaire où vous votez pour votre variante d’art de boîte de jeu vidéo rétro classique (ou parfois pas si classique) du monde entier.

La semaine dernière, nous nous sommes enregistrés avec Dr Mario sur Game Boy (et NES) 30 ans après sa sortie originale. En fin de compte, c’est le Dr. « Nick Riviera » Mario de la couverture Europe / Amérique du Nord qui a gagné votre confiance et a remporté plus de 70% de vos votes, tandis que le Dr. Mario, plus savant et professeur, n’a pas réussi à gagner votre confiance.

Cette semaine, nous examinons un autre jeu qui a récemment célébré un anniversaire: Super Mario World 2: l’île de Yoshi sur la Super NES, qui a eu 25 ans le mercredi 5 août 2020.

Alors, attrapez le bébé et quoi que vous fassiez, ne le lâchez pas! Voyons ce que Yoshi prépare …

Europe / Amérique du Nord

Nous commençons dans l’Ouest, plus précisément avec la variante nord-américaine. Dans toute l’Europe, il y avait plusieurs versions qui supprimaient la déchirure du coin « Only For » et changeaient la bordure noire en jaune (ou en rouge pour la version Player’s Choice), mais elles utilisaient toutes le même logo et le même art.

Le gros monstre bleu, connu sous le nom de Nep-Enut, fait vraiment ressortir cette couverture, et l’image de Yoshi et Baby Mario donne une idée du style artistique magnifique du jeu. Nous pensons que cela aurait pu faire un meilleur travail pour montrer à quel point l’île de Yoshi est un spectateur. Utiliser un œuf pour le «O» dans Yoshi est une évidence (trop évident, peut-être?), Mais le logo est par ailleurs un peu désordonné.

Sauvé par le gros monstre bleu, dirions-nous, mais pourrait faire mieux.

Japon

La couverture japonaise de «Yossy Island» vous donne une meilleure idée des visuels aux tons pastel qui vous attendent sur le chariot. Le pack multicolore de Yoshi (s?) A l’air adorable et même le bébé Mario à bulles pleurnichard est relativement mignon. Principalement parce qu’il est silencieux.

Ajoutez un arrière-plan montrant l’île avec de petits nuages ​​duveteux et un gros logo avec un ruban vert plié (par opposition à la version jaune plate sur l’autre couverture), et c’est un candidat sérieux dans la bagarre de cette semaine. Peut-il prendre la ceinture, cependant?

Alors, lequel est le meilleur? Choisissez votre favori parmi les deux options ci-dessous et cliquez sur « Voter » pour nous le faire savoir:

Troisième semaine consécutive avec un duel? C’est presque comme si nous étions taris sur les trois voies! N’ayez crainte, ils reviendront – il y a juste eu une série d’anniversaires et nous aimons être d’actualité, comme. Passez une semaine merveilleuse et à la prochaine.