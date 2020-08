Dans les années 1990, Nintendo a dominé le marché des consoles de salon, mais SEGA a pris la tête, déclenchant la soi-disant «guerre des consoles». Les deux sociétés avaient deux personnages emblématiques très puissants, Mario et Sonic. Il semblait que les combats féroces n’allaient jamais finir, mais finalement, au fil des ans, il y avait la paix entre les deux sociétés. L’amitié était telle qu’ils ont même lancé des jeux ensemble tels que Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, ou le hérisson bleu est apparu en train de se battre, cette fois sur le ring avec le contrôleur entre les deux, dans Super Smash Bros.avec d’autres stars emblématiques de les jeux vidéo.

Sonic arrive deux fois sur Nintendo Switch

Petit à petit, SEGA lançait Sonic et des jeux d’entreprise sur différentes plateformes, dont celles de Nintendo, comme c’est le cas avec Manie sonique, Titre de plateforme 2D pour honorer le 25e anniversaire de la franchise et Équipe Sonic Racing, jeu vidéo de course avec des personnages du monde de Sonic. Les deux jeux étaient déjà sortis sur Nintendo Switch, et maintenant, ils sortiront en Amérique dans un double pack, où évidemment, les deux jeux viendront, où nous supposons que les deux jeux viendront dans la même cartouche.

Ce double pack a été répertorié par Amazon avec une date de sortie pour le 26 octobre en Amérique, au prix de 39,99 $. Amazon Espagne ne l’a pas encore répertorié, mais dans notre pays, des packs similaires sont déjà visibles (d’où viennent les deux boîtes avec les deux cartouches pour chaque jeu) dans des centres comme Carrefour. Nous serons attentifs à plus d’informations.

Soyez prudent avec ça! Si vous n’avez pas encore Team Sonic Racing et qu’il vous manque un Sonic Mania Plus, ce double pack vient de faire son apparition en magasin POUR LE MÊME PRIX !! Pour l’instant on ne l’a vu que chez Carrefour et pour Switch, mais on ne sait pas si ce sera exclusif ou non. Nous continuerons à informer! pic.twitter.com/FAdMbjU3yf – Sonic Paradise (@sonicparadise) 23 mai 2019

