Comme plusieurs initiés l’ont déjà avancé, cette Jeudi 6 août Nous aurons un nouvel état des lieux, bien que oui, Playstation 5 Ce ne sera pas le protagoniste principal de l’événement et sa durée sera 40 minutes. Sony a confirmé la nouvelle grâce à un mettre à jour votre blog, nous invitant jeudi de 22h00. (temps péninsulaire) pour connaître plusieurs des nouvelles des mois à venir. Nous pouvons le suivre en direct sur la chaîne PlayStation officielle sur YouTube ou Twitch.

Comme indiqué dans la publication, ce nouveau State of Play se concentrera sur les jeux publiés par des tiers et bientôt disponibles sur PlayStation 4 et PlayStation VR. PlayStation 5, la nouvelle console Sony aura également sa place dans l’événement, bien que de manière beaucoup plus modérée. « Nous avons également plusieurs mises à jour de jeux tiers et indépendants pour PlayStation 5 que vous avez déjà rencontrés en juin », soulignent-ils.

Afin de baisser les attentes afin d’attendre de belles annonces ou actualités concernant la PS5, Sony a souhaité clarifier la nature de cet état de fait. «Pour être très clair: Il n’y aura pas de mises à jour PlayStation Studios ce jeudi. Il n’y aura aucune mise à jour sur le matériel, les ventes, les réservations ou les dates. »

Resident Evil 8 Village | Capcom

Cela dit, nous devrons continuer à attendre pour connaître certaines des nouvelles les plus attendues autour de la PS5 telles que sa date de sortie ou son prix; de la même manière que d’autres exclusivités qui viendraient à l’avenir sur la console. Avec Microsoft promettant un nouvel événement pour août axé sur Xbox Series X, il ne serait pas surprenant que Sony ait également déplacé l’onglet avec la célébration d’un état de jeu avec la PS5 comme protagoniste.