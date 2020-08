Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony a dévoilé les 2 versions de PlayStation 5 ainsi que les premiers accessoires officiels que recevra la console nouvelle génération. Cependant, la société n’a pas donné de détails supplémentaires sur le DualSense, le casque et les autres périphériques qu’elle prépare.

Heureusement, cela a changé récemment lorsque Sony a mis à jour le site officiel de PlayStation 5 avec plus d’informations sur ses accessoires. Grâce à cela, nous connaissons plus de détails sur la technologie et les fonctions que la commande de console offrira.

La société a également partagé des informations sur le casque sans fil PULSE 3D, la télécommande pour le contenu multimédia et la caméra PlayStation 5 HD.

Tout cela vous offrira le DualSense et les accessoires PS5

DUALSENSE:

Sony a une fois de plus mis en avant la technologie DualSense, un contrôle qui comportera un retour haptique immersif, des déclencheurs dynamiques adaptatifs, un design ergonomique et un microphone intégré.

La publication confirme que la télécommande offrira la possibilité de discuter dans les jeux en ligne avec ledit microphone, mais vous pourrez également utiliser des casques ou écouteurs classiques grâce au connecteur 3,5 mm. La capture audio et vocale peut être bloquée en appuyant sur un bouton.

Le contrôleur intégrera un nouveau bouton pour la fonction Créer, qui vous permet de capturer et de transmettre les moments préférés de vos jeux. Cet ajout remplacera le bouton Partager sur DualShock 4.

Enfin, la commande intégrera une batterie rechargeable via un port USB Type-C, un klaxon intégré et un capteur de mouvement. Sony a confirmé que le contrôle recevra les mises à jour du micrologiciel.

STATION DE CHARGE DUALSENSE:

L’entreprise prépare un accessoire spécial pour charger la batterie de vos commandes. La station de charge DualSense vous permettra de connecter jusqu’à 2 télécommandes. L’accessoire chargera les commandes aussi vite que lorsqu’il est connecté à la console.

Selon Sony, grâce à cela, vous pouvez libérer les ports USB sans vous soucier de la batterie ou des performances de la télécommande.

CASQUE PULSE 3D SANS FIL:

La PlayStation 5 promet d’offrir un son 3D, c’est pourquoi Sony a spécialement conçu le casque sans fil PULSE 3D pour profiter de cette fonctionnalité. L’accessoire comprend deux microphones, une suppression du bruit et des commandes tactiles.

De plus, il intègre une batterie rechargeable via un port USB Type C. Le casque pourra offrir à ses utilisateurs l’expérience complète de Tempest 3D, qui offrira «des paysages sonores où l’on a l’impression que le son vient de toutes les directions».

Ses commandes tactiles vous permettent de couper les microphones, d’ajuster le volume général et l’audio du jeu. Sa batterie durera environ 12 heures. Le casque sera compatible avec PS5, PS4, PC et Mac grâce à un adaptateur sans fil inclus.

CONTRÔLE MULTIMÉDIA:

La PlayStation 5 ne sera pas seulement une console de jeux vidéo, elle vous permettra d’avoir un centre multimédia. Pour cette raison, Sony lancera une commande spéciale pour naviguer dans les différents menus de la console.

Grâce à cette commande, vous pouvez mettre en pause ou lire du contenu, utiliser des fonctions telles que l’avance ou le retour rapide, allumer la console, ainsi que régler le volume des téléviseurs compatibles.

Caméra HD:

Enfin, Sony proposera une caméra HD avec deux objectifs grand angle qui permettront de capturer en 1080p. L’appareil intègre une base et un support avec divers outils PlayStation 5.

L’accessoire sera utilisé pour simplement faire des enregistrements ou pour diffuser pendant que vous jouez. La caméra fonctionnera en conjonction avec le bouton Créer sur le DualSense. L’accessoire sera compact afin que les utilisateurs n’aient pas de problèmes pour le placer n’importe où.

Les utilisateurs pourront utiliser un écran vert ou apporter des ajustements aux arrière-plans pendant la diffusion.

Malheureusement, Sony n’a confirmé ni le prix ni la date de sortie de l’un des accessoires.

La PlayStation 5 fera ses débuts plus tard cette année. Recherchez sur ce lien toutes les actualités liées à la console nouvelle génération.

