La PlayStation 4 fermera très bientôt son cycle de vie, mais cela ne signifie pas qu’elle disparaîtra complètement des magasins. Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité d’acquérir la console Sony, sachez que la société prépare un pack supplémentaire du système pour l’Amérique latine.

Comme les packages les plus récents, il s’agit d’un produit de la gamme Mega Pack qui vous donnera accès à la console et à 3 des titres les plus importants de sa vaste bibliothèque de jeux.

La bonne nouvelle est que le colis mettra très peu de temps à arriver dans notre région, car il sera proposé en magasin à partir de ce mois-ci. Ensuite, nous détaillons tout son contenu.

Tout cela inclut le nouveau PS4 Mega Pack pour l’Amérique latine

À travers le blog PlayStation, Rafael Olivera-Stival, en charge du marketing pour PlayStation dans notre région, a présenté le nouveau PlayStation 4 Mega Pack qui sera lancé à la mi-août.

C’est un package qui comprendra une console de 1 To, un DualShock 4, ainsi que 3 mois pour permettre aux utilisateurs de tester les avantages de PlayStation Plus. Le plus important est que cet ensemble vous permettra de profiter de 3 grands jeux dès le début.

Le Mega Pack comprendra God of War, la dernière aventure de Kratos et l’une des exclusivités les plus remarquables du système. Il proposera également une copie de Death Stranding, un jeu de Kojima Productions.

Comme si cela ne suffisait pas, le bundle comprendra également l’un des jeux les plus vendus et les plus reconnus de l’industrie. On se réfère bien sûr à Grand Theft Auto V. Les copies des 3 titres sont au format physique. Ci-dessous, une image du paquet:

Si le contenu du Mega Pack a retenu votre attention, sachez que vous pourrez l’acheter très prochainement, car il sera disponible en magasin à partir du 14 août dans des pays comme le Mexique, le Panama, l’Équateur, le Costa Rica et dans la région des Caraïbes.

Dans le cas où vous nous lisez depuis l’Argentine, sachez que le package mettra un peu plus de temps à atteindre votre pays, car il sera lancé jusqu’à début septembre. Pour l’instant, le prix de la console n’a pas été confirmé, mais il devrait être similaire au reste des Mega Packs.

Nous vous rappelons que la PlayStation 5 fera ses débuts plus tard cette année. Retrouvez dans ce lien toutes les actualités liées à la console nouvelle génération.