C’est un mystère quand nous connaîtrons plus de détails sur PlayStation 5 et son lancement officiel plus tard cette année. Malgré cela, tout indique que Sony se prépare à lancer une forte campagne promotionnelle pour sa console de nouvelle génération.

La société a publié tôt le matin sa première promotion pour PlayStation 5. Il s’agit d’une courte publicité pour toutes les régions du monde. Pour cette raison, beaucoup pensent que Sony fera bientôt de grandes annonces.

De toute évidence, les joueurs attendent avec impatience des détails tels que la date de sortie de la console, son prix, toutes ses fonctionnalités, ainsi que la gamme de jeux qui accompagnera ses débuts.

Découvrez la première publicité pour PlayStation 5

À travers le blog PlayStation, Sony a présenté à tous ses fans la première publicité pour PlayStation 5. L’annonce invite chacun à vivre l’immersion que la console offrira grâce à la technologie de son contrôle DualSense.

L’entreprise a réaffirmé que son système de nouvelle génération sera disponible d’ici la fin de l’année, pendant la période des fêtes. Il a également souligné que le marketing était la façon dont ils racontaient des histoires uniques avec chaque version de matériel.

La première publicité sur PlayStation 5 est destinée aux joueurs pour voir «comment les fonctionnalités de la nouvelle console prennent vie à travers les yeux et les mouvements d’une jeune femme».

Le but est que les téléspectateurs ressentent toutes les sensations du protagoniste, de la crevasse de glace du lac gelé au danger d’un énorme kraken qui l’attaque par surprise.

« Lorsque le personnage perçoit un danger, la révélation explosive soudaine du kraken de la surface glacée montre la sensation de retour haptique qui peut être ressentie par le contrôleur sans fil DualSense pour la console PS5 », a déclaré la société.

De plus, le potentiel de Tempest 3D AudioTech a été mis en évidence pour produire un son comme s’il provenait de toutes les directions. Enfin, il y a le détail de la tension de l’arc que porte la fille, qui reflète la sensation des déclencheurs adaptatifs de la commande. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons la publicité ci-dessous:

La publication confirme que des jeux tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Horizon Forbidden West, le remake de Demon’s Souls, Gran Turismo 7 et Ratchet & Clank: Rift Apart tireront pleinement parti des capacités du nouveau contrôleur.

La PlayStation 5 fera ses débuts plus tard cette année. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées à la console nouvelle génération.