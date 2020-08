Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dernièrement, Sony a donné beaucoup à dire en assurant un contenu exclusif aux utilisateurs de PlayStation 4 et, bientôt, de PlayStation 5. L’un des alliés de Sony est Activision et, aujourd’hui, un contenu plus exclusif a été annoncé pour Call of Duty: Modern Warfare (2019 ) et Call of Duty: Warzone que seuls les joueurs de cette marque pourront profiter dans la saison 5.

Pour commencer, Sony et Activision ont révélé qu’une nouvelle carte serait disponible pour Call of Duty: Modern Warfare’s Survival mode (2019), Crash, qui, comme son nom l’indique, présentera un terrain d’un endroit dévasté par un accident qui Ce sera « familier » aux joueurs. Ce contenu ne sera disponible que sur PlayStation 4, car nous nous souvenons que le mode de jeu Survival est une exclusivité temporaire sur cette plateforme jusqu’au 1er octobre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony pourrait préparer des accords plus exclusifs avec les principaux développeurs.

Obtenez du contenu gratuit si vous êtes abonné à PlayStation Plus

De plus, les joueurs PlayStation 4 disposant d’un abonnement PlayStation Plus actif pourront également obtenir le Pack de combat Warzone – Saison 5. Avec cet ajout, les joueurs réaliseront ce qui suit.

Skin épique pour Zane « The Footballer » (qui déverrouille également l’opérateur s’il ne l’a pas encore).

Plan d’arme épique «Sur le Volley».

Montre épique « Injury Time ».

Motif épique «The Sparks».

Carte de visite épique « Frappe stupéfiante ».

Emblème épique «Sparks Pride».

Jeton d’expérience double de 60 minutes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: PlayStation Plus propose des promotions intéressantes à ses abonnés.

Si vous souhaitez télécharger ce package, nous vous dirons qu’il est disponible à partir du 5 août et il vous suffit de vous rendre dans la section Franchise de la boutique et de trouver la section Divers, où le package apparaît.

En plus de cela, les joueurs PlayStation 4 pourront également obtenir le plan d’arme de Grand Rapids via des missions. Pour obtenir cet article, il vous suffit de compléter chaque tâche des objectifs. Il sera également possible de débloquer d’autres récompenses, comme une expérience supplémentaire.

Que pensez-vous du contenu exclusif de Call of Duty Modern Warfare (2019) et Warzone pour PlayStation 4? Avez-vous déjà réclamé le pack PlayStation Plus? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ces derniers jours, il a été révélé que les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront profiter de contenus exclusifs pour Marvel’s Avengers. Cela a amené les joueurs sur d’autres plateformes à critiquer la décision de Sony et des sociétés en charge des jeux.

Quant à Call of Duty: Modern Warfare (2019) et Call of Duty: Warzone. Nous vous disons que la saison 5 vient de commencer et que plus de contenu gratuit atteindra les modes multijoueurs des deux titres, disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source