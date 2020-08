Il y a de moins en moins de temps pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X pour aller sur le marché, mais cela ne signifie pas que nous ne savons pas déjà toutes sortes de détails sur les deux. Dans le cas de la PlayStation 5 par exemple, cela fait presque deux mois depuis Sony a annoncé le design officiel de la console, en plus de différents jeux qui viendront s’ajouter à sa collection, et c’est il y a quelques jours qu’il a célébré État des lieux, annonçant différents jeux pour leurs consoles, y compris PlayStation VR.

Même si Sony nous a déjà surpris avec l’annonce de nouveaux jeux qui enrichiraient son catalogue, comme le remake de Demon’s Souls ou Resident Evil VIII Village, selon une rumeur il reste encore de nombreux jeux PlayStation 5 à annoncer. Cette rumeur vient du journaliste Imran Khan et avec lui il assure que Sony serait en train de négocier pour que certains jeux importants soient exclusif à PS5, au moins pour un temps limité.

DualSense PS5 | Sony

Selon ce journaliste, Sony est investir beaucoup d’argent de sorte que PlayStation 5 propose exclusivement certains jeux, dont beaucoup considéreraient comme des jeux multiplateformes. Selon Imran Khan, cela constituerait une grande surprise pour les joueurs et un aspect très important pour la prochaine console Sony. Evidemment, il faut garder à l’esprit que cette information n’est pas officielle, cependant c’est raisonnable puisque le lancement de PlayStation 5 est si proche.

Bien qu’avoir des jeux exclusifs, même pour une durée limitée, puisse être un inconvénient pour les joueurs, cela signifie aussi un tournant pour eux de se décider sur PlayStation 5 et pas pour Xbox Series X lors de l’achat d’une console. Le lancement des deux consoles se rapproche de plus en plus et chaque entreprise souhaite atteindre le maximum d’utilisateurs possible.