Un nouveau brevet PlayStation déposé par Sony est récemment apparu, déclenchant toutes les alarmes. Ce brevet fait le tour du possibilité d’être un PS5 Pro. Cependant, au moment de la mise sous presse, Sony n’avait annoncé ou laissé entendre aucun projet impliquant une version plus puissante que la PS5.

Le nouveau brevet a été déposé en 2019, mais il nous est parvenu très récemment, laissant entendre qu’une PS5 était en préparation. haut de gamme, et que ladite mise à jour pourrait arriver jeux dans le cloud et en utilisant PlayStation Now. Son titre technique est «Conception CPU / GPU de console de jeu évolutive pour la console domestique et le jeu en nuage». Le propriétaire ne laisse pas beaucoup de données révélées, cependant certains extraits que le brevet décrit sont:

PlayStation 5, la console nouvelle génération de Sony | Play Station

«Dans un environnement de simulation multi-GPU, la gestion du tampon de trame peut être mise en œuvre par plusieurs GPU représentant les images vidéo respectives, ou en représentant des parties respectives de chaque image vidéo. « L’un des GPU contrôle la sortie de trame HDMI en recevant des informations de trame des autres GPU et en lisant les trames entières via un port de sortie HDMI physiquement connecté. Ou, les sorties du GPU peuvent être multiplexées ensemble «

« Tel que compris ici. La technologie SoC peut être appliquée aux consoles de simulation vidéo, telles que les consoles de jeux, et en particulier, un seul SoC peut être fourni pour une version » légère « de la console, alors qu’ils peuvent l’être. utiliser plusieurs SoC pour fournir une version « haut de gamme » de la console avec une plus grande capacité de traitement et de stockage que la version « légère ». Le système « haut de gamme » peut également contenir plus de mémoire, comme la mémoire vive (RAM) et d’autres fonctionnalités, et il peut également être utilisé pour une version optimisée pour le cloud qui utilise la même puce de console de jeu avec plus de performances. «

En conclusion, les références aux termes «léger» et «haut de gamme» vous pourriez penser qu’ils se réfèrent à une PS5 Pro, mais pour l’instant, c’est juste spéculatif. De plus, le brevet semble faire référence à la réalisation de cette version haut de gamme non pas comme du matériel, mais via le cloud. S’il y a quelque chose de clair, c’est que si la PS5 Pro était une réalité, elle ne ressemblerait en rien à la PS4 Pro actuelle.Comme toujours, il faut prendre cette spéculation avec des pincettes, car elle n’est ni officielle ni confirmée par Sony.