L’un des aspects les plus importants de la PlayStation 5 sera son contrôle, le DualSense. Bien que pour le moment nous n’ayons pas la possibilité de tester l’appareil avec nos mains, Sony a publié aujourd’hui une série de témoignages de développeurs qui ont expliqué comment les vibrations haptiques de cet accessoire sera utilisé dans leurs jeux.

L’un d’eux est Brian Horton, directeur créatif de Spider-Man de Marvel: Miles Morales, qui a expliqué comment cette technologie il sera utilisé pour savoir à partir de quelle direction le joueur est attaqué et mesurer efficacement la puissance des attaques:

Le producteur de Deathloop Dinga Bakaba parle d’une implémentation plutôt intéressante, où les déclencheurs du contrôleur seront verrouillés au cas où votre personnage ne pourrait pas utiliser une arme: « Une compétence que j’aime est de verrouiller les déclencheurs lorsque votre arme se bloque, pour donner au joueur une réponse immédiate avant même que l’animation ne soit jouée. »

Alors que Horizon Forbidden West est encore loin de jouer, le directeur du jeu Mathijs de Jonge a déclaré que DualSense sera un facteur important qui améliorera le match pour le titre: « Les déclencheurs adaptatifs de la manette sans fil DualSense nous aideront à rendre les armes encore plus uniques et plus satisfaisantes à utiliser. »

Selon Gavin Moore, directeur créatif de Demon’s Souls, un jeu qui pourrait atteindre PS5 au lancement, dit que le contrôle changera complètement l’expérience par rapport au titre original:

«Avec la manette sans fil DualSense et la puissance des vibrations, nous pouvons faire du combat [en Demon’s Souls] se sentir plus courageux, sombre et mortel. Ce retour sensoriel supplémentaire via le contrôleur vous permet de savoir que votre attaque a frappé à la maison et que votre parade parfaitement chronométrée a été un succès, de sorte que vous pouvez réagir plus rapidement et de manière plus décisive. «