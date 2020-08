Une offre d’emploi parle d’un nouvel appareil de réalité virtuelle en développement.

Sony travaillera-t-il sur un successeur pour PlayStation VR? La vérité est que, depuis avant l’annonce de la PlayStation 5, il y a eu beaucoup de spéculations sur la possibilité de voir un « PSVR 2« à l’avenir, bien que la société de Tokyo ait déjà clairement indiqué dans le passé qu’il n’y aura pas de successeur au casque lors du lancement de la console, laissant la porte ouverte à son arrivée dans le futur. Eh bien, une nouvelle offre de Le travail de Sony, trouvé par UploadVR, confirme que l’entreprise travaille sur un nouveau casque vr nouvelle génération.

L’offre parle d’un casque VR de nouvelle génération en développement actuelPour être plus précis, l’offre d’emploi sur le portail Sony mentionne qu’ils sont « développement d’un casque VR de nouvelle génération« , pour lequel ils cherchent à constituer une équipe de 15 personnes qui seront en charge de la conception mécanique du support de lentille pour le système optique, ainsi que de la structure externe, qu’ils qualifient de »petit et léger« , ou la conception de dissipation thermique de l’appareil, entre autres sections.

Voici deux détails importants à mentionner. Tout d’abord, l’offre d’emploi provient de Sony Corporation et non de Sony Interactive Entertainment, mieux connu sous le nom de PlayStation. Et le second, il n’y a aucune mention du nom PlayStation VR nulle part, donc on ne sait pas si c’est un supposé PSVR 2 pour consoles, ou un produit distinct pour une plus large gamme d’appareils. Bien que la mention d’une «nouvelle génération» semble faire allusion à une sorte de compatibilité PS5.

En tout cas, il semble que il va falloir attendre un peu pour sortir du doute. L’offre d’emploi mentionne que le projet a « une vision dans cinq ans« , c’est donc un pari à long terme. D’ici là, nous vous rappelons qu’il y a quelques mois un brevet PlayStation sur les nouveaux contrôleurs VR a été mis au jour, et pour l’avenir de la marque, vous avez tout les annonces sur l’état des lieux d’août.

En savoir plus sur: PlayStation VR, PSVR 2, Virtual Reality et PS5.

