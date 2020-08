La bande originale du prochain EA Sports UFC 4 a été publiée, avec des morceaux d’Eminem, Run The Jewels et plus encore. La société a publié la bande originale ce matin sur Spotify et Apple Music avant le lancement du jeu le 14 août. Vous pouvez consulter la bande originale ci-dessous via Spotify ou sur Apple Music.

La liste complète des pistes est ci-dessous pour la bande originale. Le jeu est lancé le 14 août et est disponible en précommande sur Playstation 4 et Xbox One. Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront les boxeurs champions poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua, ainsi que les packs cosmétiques Backyard et Kumite.

1. A $ AP Ferg – Valeur

2. Avelino – Puissance supérieure

3. BIA – COVER GIRL

4. Cartel Madras – Goonda Gold

5. Da Odd Couple – Ultimate Force (ft. The Real DMT)

6. Dax – Plus rapide (ft. Tech N9ne)

7. Denzel Curry x Kenny Beats – So.Incredible.pkg

8. DJ Shadow – C.O.N.F.O.R.M. ft. Gift Of Gab, Lateef The Truth Speaker et l’infâme Taz

9. Eminem – Godzilla (feat. Juice WRLD)

10. Fabolous – B.O.M.B.S.

11. Glass Animals – Tokyo Drifting (ft. Denzel Curry)

12. Goon Des Garcons * – PRESSION

13. HDBeenDope – Groupes 2

14. J. Cole – ENFANT MOYEN

15. Jevon -Gracie Brothers

16. Labrinthe – Mont Everest

17. Machine Gun Kelly – Roulette

18. NF – Retours

19. Phantogramme – Dans une spirale

20. Run The Jewels – saint calama ****

21. Run The Jewels – goonies contre E.T.

22. Stormzy – Audacity (FT. HEADIE ONE)

23. Terrell Hines – Levez-vous

24. ILS. – Feu vert clair rouge

25. Wale – Routine (avec Rick Ross et Meek Mill)

26. CRÈME FOUETÉE – Told Ya (ft. Lil Xan)

27. Wiz Khalifa – Still Wiz

28. Yizzy Only One

29. Yo Gotti- Plus prêt que jamais

30. Young T & Bugsey Don’t Rush (avec Headie One)