Le guerrier fait partie du Season 2 Pass du jeu et est accompagné d’un ensemble d’objets.

Bandai Namco a annoncé que Setsuka est maintenant disponible dans Soul Calibur VI. La combattante mythique de la saga revient sur les écrans avec une grande fureur, une arme cachée dans son ombrelle, et une forte envie de vengeance, dont elle exhibe dans le dernier bande-annonce de gameplay Soul Calibur VI, que nous vous proposons en tête de l’actualité.

Une vidéo dans laquelle on peut voir en action Setsuka et ses mouvements de combat, tout en déchaînant sa colère contre tout naïf qui se met en travers de son chemin. Setsuka est un combattant déjà disponible dans le cadre du Passe de saison 2 Soul Calibur VI, bien que ceux qui n’ont pas le pass puissent le faire acquérir également indépendamment. Parallèlement, le Season Pass 2 ajoute également cette semaine le nouveau Jeu de création de personnage E, un nouvel ensemble d’objets qui comprend éléments et accessoires extrait de la saga Tekken, un autre des protagonistes du week-end dernier, où la bande-annonce de sa quatrième saison a été montrée avec les premiers détails.

Soul Calibur VI a été mis en vente en octobre 2018, et depuis lors n’a pas arrêté d’élargir son personnel avec le retour de personnages mythiques et d’invités très célèbres d’autres aventures. Des gens comme 2B, protagoniste de NieR Automata ou, plus récemment, Haohmaru de Samurai Showdown, bien que si vous n’avez pas encore osé avec ce jeu de combat, voici notre revue de Soul Calibur VI.

En savoir plus: Soul Calibur 6 et Season Pass.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["bandai-namco"]).setTargeting("genre", ["acción","lucha"]).setTargeting("game", ["soul-calibur-vi"]).setTargeting("url_sha1", "1654db91a616796beca231441bccdc360673a319");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');