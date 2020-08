Capture d’écran: Bandai Entertainment

Les Gundams et leurs pilotes sont là pour nous rappeler à tous de ne pas perdre foi en notre humanité commune.

Sur la chaîne YouTube GundamInfo, qui héberge généralement une gamme en constante évolution d’épisodes et de films du catalogue de la série il y a des décennies, une vidéo intitulée « Message de Gundam ‘Beyond’ » a récemment été diffusée, pleine de visuels trippants et pleine d’espoir des mots sur l’avenir. Fondamentalement, il utilise la prémisse de la récente célébration de l’anniversaire de Gundam: Beyond 4oth de la série pour qu’un groupe de personnages de l’anime souhaite bonne chance aux gens pendant la pandémie mondiale en cours, et c’est exactement le coup de pouce dont j’avais besoin cette semaine.

Dans Gundam: Beyond, le héros de Mobile Suit Gundam Unicorn franchit les frontières de l’espace, du temps et des continuités fictives pour rencontrer les protagonistes de tous les anime Gundam, et bien sûr « Message de Gundam ‘Beyond’ » a un tas de Gundams travaillant ensemble pour déplacer une chose ressemblant à un astéroïde de cuirassé géant tandis que Amuro Ray et Char Aznable de Mobile Suit Gundam original parlent de la condition humaine.

Voici quelques points importants:

Alors que le monde entier est aux prises avec le covid-19, les choses ont été particulièrement mauvaises aux États-Unis pour des raisons qui ne devraient pas être si surprenantes à ce stade, y compris un président qui ne peut littéralement pas être dérangé de merde avec presque 5 millions de cas confirmés et plus de 150 000 morts.

Les robots de dessin animé ne peuvent pas résoudre ce problème, mais ils peuvent nous rappeler d’être meilleurs les uns envers les autres et de ne pas se contenter de cette chronologie la plus sombre que nous vivons actuellement.