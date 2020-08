MARVEL / Sony Interactive Entertainment

Marvel’s Avengers a été étrangement silencieux en ce qui concerne le battage médiatique, mais maintenant que ses bêtas sont à l’horizon, tout le monde est soudainement devenu excité pour ce RPG de super-héros. Bien que certaines plates-formes aient assuré que ce n’était pas le clone de Destiny que certaines personnes craignent, les fans de Xbox One et de PC se sont posés la question suivante: Spider-Man arrive-t-il au jeu Avengers pour Xbox One et PC? Vous découvrirez ici pourquoi la tête Web est une exclusivité PlayStation 4.

En plus de simplement participer à la bêta de Marvel’s Avengers pour essayer le jeu avant son lancement éventuel en septembre, une autre raison de jouer à l’une des démos gratuites à venir est d’obtenir la pioche Hulk Smashers dans Fortnite. La version bêta de précommande ne sera disponible pour PS4 que le 7 août, mais il y aura une version pour les fidèles de Sony le week-end prochain, et il y aura également une démo fermée et ouverte pour d’autres systèmes.

Cependant, en dehors de ses nombreuses versions bêta disponibles tout au long de ce mois, vous découvrirez ici si Spider-Man arrive au jeu pour Xbox One et PC.

Avengers de Marvel | Bande-annonce BETA

mariée

623772

Avengers de Marvel | Bande-annonce BETA

/static/uploads/2020/07/616130_t_1596093217.jpg

616130

centre

Spider-Man est-il une exclusivité chronométrée pour le jeu Avengers sur PS4?

Non, Spider-Man n’a pas été annoncé comme une exclusivité chronométrée pour le jeu Avengers sur PS4.

Plutôt qu’une exclusivité chronométrée, Spider-Man a simplement été annoncé comme une exclusivité PS4, ce qui signifie qu’il est très peu probable qu’il vienne un jour sur Xbox One, Series X et PC.

Ce sera décevant pour beaucoup de gens et il est dommage que Mickey Mouse de Marvel ne soit disponible que sur un seul système.

Bien que Thor, Hulk et Iron Man soient tous des personnages classiques préférés des fans à cause du MCU, Spider-Man a toujours été le super-héros le plus reconnaissable de Marvel.

Le web-head est à Marvel ce que Batman est à DC, et c’est dommage qu’il ne vienne pas sur Xbox One et PC.

Pourquoi Spider-Man ne vient-il pas au jeu Avengers sur Xbox One et PC?

Spider-Man ne vient pas au jeu Avengers sur Xbox One et PC en raison de la relation entre Sony et Marvel.

Sony a les droits de film sur le personnage de Spider-Man, et c’est pourquoi il ne vient pas sur Xbox One et PC pour le jeu Avengers, ainsi que pourquoi l’adaptation d’Insomniac est une exclusivité PS4.

S’adressant à IGN Japon, le responsable du studio de Crystal Dynamics, Scott Amos, a déclaré que la tête Web serait le seul personnage exclusif de la plate-forme.

Il a également réitéré que les Avengers de Marvel avaient beaucoup de héros jouables, de sorte que l’absence de Spider-Man ne devrait pas être un trop gros problème.

Alors que la suggestion ci-dessus pourrait ébouriffer certaines plumes de la Xbox One et du PC, la réplique d’Amos dans laquelle il a déclaré que «ceux qui veulent absolument jouer en tant que Spider-Man ont la possibilité de le faire sur PlayStation» pourrait également l’être.

C’est une situation compliquée et on comprend parfaitement pourquoi les joueurs Xbox et PC sont si furieux.

Dans d’autres nouvelles, Toutes les chansons d’autoradio Fortnite: Comment activer la radio pour PS4 et Xbox One