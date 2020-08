Spitlings sera disponible sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 4 août (Photo: Massive Miniteam)

À une époque où on nous dit de nous couvrir la bouche et de garder nos distances, ce week-end, je me suis retrouvé à jouer à un jeu avec de la salive armée. Spitlings vous permet de prendre le contrôle de petites bêtes rectangulaires surmontant un assaut de bulles mortelles afin de sauver vos frères baveux.

Massive Miniteam a laissé tomber son chapeau dans le ring des jeux coopératifs de canapé avec ce qui est décrit comme une affaire d’arcade d’action, mais ressemble plus à un casse-tête à cracher. Les spitlings sont plutôt bien présentés et peuvent être un moment amusant, même si ce n’est pas sans défauts. Votre objectif est simple, faire éclater les bulles tout en évitant les obstacles pour effacer le niveau. Il ne faut pas beaucoup de choses pour maîtriser les mouvements des crachats titulaires, ils se déplacent d’un côté à l’autre et lancent leurs dents de haut en bas, les crachats vers le bas doublant comme un saut. Les dents sont limitées à dix coups et doivent être dépensées à bon escient sinon, pour le dire franchement, vous êtes foutu. Toutes les dents perdues peuvent être ramassées tant qu’elles n’ont pas diminué par trop de rebonds, sinon vous devrez recharger vos gencives, ce qui vous rendra très vulnérable.

Combat les dents et les ongles

Le mode histoire voit les spitlings se frayer un chemin à travers chaque étage de leur tour d’origine de haut en bas, composé de trois niveaux par étage avec trois étapes à chaque niveau, dégageant la construction de bulles et sauvant les crachats jouables que vous allez. De nouveaux mécanismes sont introduits à chaque étage, tels que des pointes, des interrupteurs et des blocs destructibles qui augmentent la difficulté à chaque étape tout en introduisant les mécanismes des étages précédents. C’est assez simple pour s’y prendre, mais j’ai le sentiment que c’est parfois un peu trop compliqué. Une dent mal tirée suffit à transformer une scène en un enfer de balles stressant sans motif discernable, il est parfois difficile de savoir s’il faut se précipiter ou prendre les choses lentement car les deux styles de jeu peuvent être également punis. Il semble que vous soyez guidé pour adopter une approche plus lente, mais encouragé à aller vite car il y a plusieurs niveaux du côté B à débloquer par achèvement rapide qui augmentent vraiment la difficulté. Si les spitlings bougeaient un peu plus vite, cela ne serait pas un tel souci, se déplacer de gauche à droite peut être lent si vous ne tirez pas le meilleur parti de vos sauts. Cela étant dit, vous êtes prêt à essayer différentes approches en laissant plusieurs façons de surmonter un niveau car vous êtes censé mourir beaucoup. À la mort, un crachat laissera une empreinte en arrière-plan, montrant glorieusement vos échecs passés, ce qui le rendra d’autant plus doux lorsque vous aurez finalement battu un niveau difficile.

Un problème que j’ai avec les jeux coopératifs sur canapé est que la plupart du temps, ils sont un cauchemar pour jouer en solo, la nature de leur conception est qu’ils sont destinés à être joués avec plusieurs personnes et à peu près gérables sur le tien. Je ne connais personne qui se soit amusé seul à jouer à Overcooked, alors que vous vous retrouvez à faire plusieurs tâches dans un désordre pleurnichant. Je ne dirais pas que c’est tout à fait le cas avec Spitlings, encore plus le contraire. Les étapes par vous-même sont difficiles mais gérables, mais il y en a que vous souhaiterez simplement que quelqu’un soit avec vous pour vous donner un coup de main, mais lorsque cela se produit, tout le chaos se déchaîne. La réapparition est rapide et rapide, vous permettant de revenir à l’action sans arrière-pensée. Le problème est que lorsque vous jouez en coopération, si un cracheur meurt, ils meurent tous. Cela coupe le plaisir lorsque vous êtes puni pour quelque chose que vous n’avez pas fait et m’a laissé vouloir une sorte de système de notation, peut-être celui qui fait le plus de bulles ou qui a le moins de morts. Les niveaux peuvent devenir encombrés plus il y a de joueurs, donc beaucoup de morts se produiront avant que vous ne le sachiez.

Dent être dit

Comme je l’ai dit plus tôt, le jeu est très bien présenté, le style artistique est vibrant et clair, les couleurs contrastées permettent de définir facilement les dangers des plates-formes, donc si vous êtes touché par une bulle voyous, vous pouvez facilement voir où vous êtes allé faux. Les thèmes sont déverrouillés au fur et à mesure que vous progressez dans le mode histoire et peuvent être modifiés à la volée si vous le souhaitez. Il y a des tonnes de spitlings à débloquer tous avec leur propre design unique et leurs munitions choisies, que ce soit des dents, des yeux ou du café, le calmar violet étant mon préféré en particulier. Tous les quelques niveaux, vous obtiendrez une bande dessinée détaillée du voyage des spitlings à chaque étage. Dans un style qui rappelle les dessins animés du début des années 90 tels que The Ren et Stimpy Show, de nombreux panneaux présentent des gros plans grossiers rendant chaque détail dégoûtant de l’anatomie des crachats fiers, d’une manière magnifiquement sombre. La musique ne dépasse jamais vraiment son accueil. Dans l’ensemble, c’est agréable à écouter et convient parfaitement au jeu, chaque chanson a tendance à être une simple boucle pour s’adapter au thème du sol, même si certaines vieillissent assez rapidement.

Le mode histoire n’est pas tout ce que le jeu a à offrir, cependant, le mode fête vous permet de vous lancer rapidement dans le plaisir avec de multiples variables à jouer qui changent les mécanismes du jeu. Il y a le mode Tank qui rend tout lourd, Pixel Arcade qui fait sauter les spitlings très haut avec un filtre rétro et mon préféré, Batspit Crazy, qui fait basculer l’écran et ralentit les choses, ce qui rend presque impossible de comprendre la folie à l’écran. Tous ces modes ajoutent suffisamment de variété pour que le jeu reste imprévisible et frais et il est accessible aux nouveaux joueurs pour s’y familiariser assez facilement. Un éditeur de niveau est sur le point d’arriver bientôt, même si cela aurait été amusant d’essayer de mettre mes potes en échec.

Honnêtement, je ne peux pas dire que je suis le plus grand fan de Spitlings mais il y a beaucoup de plaisir à avoir ici, surtout en jouant en groupe. Bien que frustrant, il est suffisamment équilibré pour que vous ne vous retrouviez pas coincé à un niveau particulier pendant trop longtemps, même si vous aurez peut-être besoin d’une pause pour vous calmer. Les spitlings peuvent être un très bon moment et il y a beaucoup de polissage, c’est juste dommage que parfois la frustration l’emporte sur le plaisir, mais je le recommanderais quand même à ceux qui cherchent à rassembler des amis et à le battre en un jour, il suffit de ne pas le faire. t oublier de porter un masque.

