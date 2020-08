Nombreux sont les joueurs qui attendent avec impatience le moment où Ubisoft confirme que Splinter Cell revient avec une proposition spectaculaire. Un titre dans lequel nous pouvons non seulement profiter d’une grande action, mais aussi des missions spectaculaires qui ont fait de Sam Fisher l’un des meilleurs agents infiltrer les cachettes ennemies pour semer le chaos

Malheureusement, pour le moment, il ne semble pas que l’entreprise ait ce plan en tête, mais semble plutôt focalisée sur l’annonce d’autres grands projets et, même, des collaborations des plus inattendues. Voici comment il est présenté L’arrivée de Sam Fisher à Rainbow Six Siege en tant que nouvel opérateur, comme on peut le voir dans le dernier teaser de la société.

Rainbow Six Siege | Ubisoft

Bien sûr, cela vient déjà avec une date bien donnée et c’est que les joueurs sont déjà impatients de voir la grande action de Sam Fisher au sein de ce titre surprenant. Toutefois Ce ne sera que le 16 août quand on peut voir sa grande présentation lors d’un événement Twitch.

Bien sûr, cela a amené de nombreux joueurs à espérer qu’une nouvelle tranche de Splinter Cell, faites votre arrivée bientôt. Bien que, pour l’instant, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour entendre cette excellente nouvelle. Pendant ce temps, les joueurs peuvent déjà se préparer à la grande action de cet agent spectaculaire au sein de Rainbow Six Siege.