C’était pour annoncer le nouveau Indie World qui aura lieu demain le 18 à 18h00 en Espagne et un nom sortira une seconde à travers les lignes de communication internes du web. Histoire de sport? Non, Hollow Knight: Silksong, mais le jeu de Sidebar Games est sorti quelques instants après celui de Team Cherry. Et c’est que ceux d’entre nous qui ont sorti Nintendo Switch en mars 2017 avaient faim de jeux et nous n’étions pas quelques-uns à découvrir un petit jeu de golf indépendant appelé Golf Story Avec son mélange de jeu de golf, assez simple mais toujours avec sa profondeur, et ses tonnes d’humour ont étonné de nombreux joueurs qui ont célébré l’annonce de sa suite, Sports Story, comme s’il s’agissait de l’annonce d’un nouveau triple A. Au-delà de cette première bande-annonce, il a fallu attendre une interview un mois plus tard pour savoir nouveaux détails du titre. Si vous ne l’avez pas lu à l’époque, je vous conseille de cliquer sur le lien précédent. Bien que nous ne sachions toujours pas si nous verrons Hornet dans l’Indie World, le jeu qui semble ne pas figurer dans la vidéo Nintendo est Sport Story. Aujourd’hui, nous apportons de nouvelles nouvelles, mais malheureusement nous ne pouvons pas dire que ce sont de bonnes nouvelles.

Sports Story devrait sortir en 2021. Sidebars Games a besoin de plus de temps en raison de l’ambition du jeu

Le studio en charge du développement de Sports Story a confirmé, d’abord par quelques tweets puis par une nouvelle bande-annonce, que le jeu allait être retardé car le projet s’avérait plus ambitieux que ce qu’il avait prévu et souhaité. tout est parfait.

Il est vrai que la bande-annonce ne présente aucune situation nouvelle puisque les protagonistes de ce nouvel opus sont à la réception d’un hôtel sans faire de sport, mais ce dont ils parlent, c’est une série de situations super folles qui leur sont arrivées dans ce nouveau île et qu’honnêtement, ils sont tellement fous que se souvenant des situations du premier opus, ils pourraient bien (ou pas) être dans le jeu final.

Sidebar Games a profité de l’occasion pour encourager les fans à s’attendre à des nouvelles du jeu à l’avenir, car ils veulent que leur deuxième jeu soit au moins aussi élevé que l’original. Il est temps d’attendre encore un peu.

