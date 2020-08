Depuis le tournoi Red Annihilation de 1997, lorsque le joueur professionnel de Quake Dennis « Thresh » Fong a remporté la Ferrari 328 GTS (!) D’id Software, John Carmack, les joueurs ont essayé d’apprendre à jouer à des jeux et d’être payés pour cela.

Les gains les plus élevés du jeu

Thresh: là où tout a commencé

Thresh gagnait plus de 100000 dollars par an à son apogée, mais était une valeur aberrante importante à une époque où la communauté de l’e-sport était petite et avait peu de noms presque reconnaissables. Il a remporté presque tous les tournois auxquels il a participé et est reparti avec presque tous les contrats de sponsoring. Étonnamment, il a suivi cela en se retirant.

On a dit que Thresh avait «ESP» en compétition. Il avait une capacité innée de savoir ce que faisaient les autres joueurs et où ils seraient ensuite. Si cette capacité à lancer des grenades dans les virages et à esquiver les roquettes se reportait aux affaires, il prévoyait plus d’opportunités de gagner de l’argent dans la communauté des joueurs elle-même que dans le revenu peu fiable inhérent au fait d’être un athlète professionnel. Il a cofondé de nombreuses entreprises basées sur la communauté des joueurs et le journalisme et, en 2003, a aidé à créer un hub social et une application de messagerie pour les joueurs appelée Xfire.

L’application de chat Xfire intégrée aux jeux et à son site Web pour fournir un chat en direct, une navigation sur le serveur et la possibilité de voir à quoi jouaient vos amis et étrangers. À son apogée avant l’arrêt en 2015, Xfire comptait plus de 24 millions d’utilisateurs enregistrés, principalement World of Warcraft et League of Legends. Il a progressivement introduit de nouvelles fonctionnalités telles que les captures d’écran, l’enregistrement vidéo et quelque chose qu’ils ont appelé «Mogulus», qui a rapidement trouvé un nom plus commercialisable et est connu de nos jours sous le nom de Vimeo Livestream.

Le mouvement esports

En 2019, les athlètes d’esports ont enregistré des gains totaux de 228.946.227 $, et la communauté d’esports devrait dépasser 1,11 milliard de dollars de revenus d’ici la fin de 2020, tenant même compte du ralentissement du marché dû à l’épidémie de COVID-19. Les entreprises avec des compétitions de franchise comme Blizzard versent à leurs athlètes un salaire de base très compétitif qui comprend même une assurance maladie. En raison de la croissance de l’industrie du jeu, les parrainages sont également devenus courants.

Nous sommes loin que l’époque de Thresh soit une valeur aberrante. Il est enfin devenu viable d’être un athlète professionnel de l’e-sport et d’être payé pour jouer à des jeux. Mais ce n’est guère d’actualité pour les streamers professionnels, qui ont pu vivre de leur mélange de gameplay et de commentaires depuis une dizaine d’années maintenant. En 2014, Twitch représentait environ un huitième de la bande passante de tout Internet.

Jeu professionnel ou streaming?

Maintenant que les tableaux se sont un peu stabilisés, quel est le moyen le plus simple de gagner sa vie en tant que joueur professionnel, en streaming ou en compétition – ou peut-être les deux?

Comme toute autre chose dans la vie, cela dépend de ce que vous aimez et de ce que vous faites. Si vous avez les compétences, le temps et les muscles du poignet pour la compétition, ainsi que la volonté d’être le meilleur, devenez un athlète professionnel, mais le streaming pourrait encore être une voie beaucoup plus lucrative, surtout si vous dominez une niche. Par exemple, les casinos en ligne paient à eux seuls aux streamers jusqu’à 1 000 $ par nouveau client auquel ils s’inscrivent, et ce n’est pas si difficile d’y aller.

Tout ce dont vous avez besoin pour diffuser est un microphone et une webcam, et vous n’avez même pas vraiment besoin de la webcam. Après tout, vos téléspectateurs ne sont (probablement) pas aussi intéressés à vous regarder que dans votre headshot cross-arène sur Fortnite la semaine dernière ou tout ce que vous faisiez dans Minecraft toute la nuit dernière, mais, en particulier dans des jeux comme Minecraft, si vous voulez qu’ils restent, vous devez garder le répertoire plein d’esprit sur le micro. Si vous souhaitez diffuser avec une webcam, vous devrez également disposer d’un espace propre et bien éclairé. Mettez des trucs de fantaisie sur vos murs.

Marketing, marketing, marketing

Tout comme les rencontres en ligne, il y a une autre compétence que la beauté et la bonne conversation dont vous aurez besoin pour commencer en tant que streamer. Vous aurez également besoin d’un bon marketing. En tant qu’athlète eSport, votre plateforme vous est fournie par la franchise ou la compétition que vous participez, mais en tant que streamer, vous devrez sélectionner votre plateforme (Twitch, YouTube, Mixer, Facebook) et attirer vos propres téléspectateurs. Vous finirez par gagner de l’argent grâce à un mélange d’abonnements, d’annonces, de dons et de parrainages professionnels. Contrairement aux athlètes, les streamers n’ont pas de plafond réel pour leurs revenus, donc plus vous vous bousculez, plus il y a de liquidités.

Il est techniquement possible d’être à la fois un athlète et un streamer, mais c’est beaucoup de travail. Tout comme Michael Jordan ne pouvait pas jouer à la fois au baseball et au basketball, même Thresh ne pouvait pas jouer des deux côtés. Et aucun d’eux n’a dû suivre les nerfs constants et les changements apportés à la méta.

Votre niche

Cela est également lié à la décision la plus importante que vous devrez prendre dans l’un ou l’autre chemin de carrière: trouver votre créneau. En tant qu’athlète, vous devez rester au top dans le jeu de votre choix. Être distrait de la pratique de Mortal Kombat 11 parce que vous êtes soudainement dans Pokémon Go pourrait être un tueur de carrière. Mais en tant que streamer, vous pouvez faire de n’importe quoi votre niche tant que vous gardez vos téléspectateurs à regarder.

Image présentée par Martin Garcia / ESPAT Media

