La dernière saison de Street Fighter V est proche de sa première et la société japonaise a de grands projets pour son jeu. Quelque chose qui nous a montré l’arrivée de cinq nouveaux membres qui rejoindront le jeu dans la prochaine mise à jour. En suivant un peu la piste du jeu, ces nouveaux combattants seront non seulement de grands rivaux pour leurs ennemis, mais aussi certains des les propositions les plus intéressantes pour les joueurs.

Ces cinq nouveaux combattants, oui, ils viennent avec surprise. La raison de cela? Pour le moment, l’entreprise n’en a confirmé que quatre. Mais ils ne viennent pas seuls, mais lors du direct de la société, partagé en remplacement de l’EVO 2020, il est arrivé avec la confirmation de nouveaux scénarios, apparitions et même un nouveau mécanisme jouable que les joueurs apprécieront.

Grâce à une annonce partagée par l’équipe de développement elle-même, les joueurs ont pu voir une série de nouvelles concernant le jeu de combat. Dan, Rose, Oro et Akira Ils verront sa grande première dans cette dernière saison aux côtés d’un cinquième personnage qui, pour le moment, il faudra attendre encore un peu pour le rencontrer. Bien sûr, ces personnages sont encore en développement, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour les voir en action et jouer avec eux.

Street Fighter V est disponible sur PC et PlayStation 4. C’est l’un des titres de combat les plus importants pour les joueurs. Sa proposition continue non seulement d’être l’une des plus révolutionnaires du genre de combat, mais c’est aussi un véritable test d’habileté pour tous les joueurs qui, depuis le début, ont suivi les traces de ces personnages mythiques.