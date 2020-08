Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Capcom avait prévu qu’il préparait l’ajout de nouveaux personnages à Street Fighter V, qui ferait partie de la dernière saison. Eh bien, l’attente est terminée et aujourd’hui, la société a révélé que plusieurs personnages bien connus de la série reviendraient et qu’un des écoles rivales fermerait le contenu supplémentaire qui arrivera dans le jeu en beauté.

Après 4 ans et demi de sa sortie initiale sur PlayStation 4 et PC, Capcom a annoncé aujourd’hui via la mise à jour d’été ce que les joueurs peuvent attendre des ajouts à venir au jeu au cours de l’année suivante, au cours de la saison. V, avec lequel le développeur dira au revoir au jeu.

La saison V se déroulera de l’hiver 2020 à l’automne 2021 et chaque saison Capcom ajoutera 1 nouveau personnage, sauf pour l’été 2021, une période dans laquelle 2 combattants seront inclus, mis à part beaucoup de contenu supplémentaire à la fois cosmétique et en forme. des scénarios.

Pour commencer, Dan Hibiki, le maître des arts martiaux de Saikyo, sera ajouté l’hiver prochain. La dernière apparition de Hibiki a eu lieu dans Street Fighter IV et dans Street Fighter V, il reviendra avec de nouveaux mouvements. Comme ses débuts dans le titre sont plus proches, Capcom a pu montrer à quoi il ressemblera et à quoi ressemblera son style de combat. Avec l’ajout de Dan, 4 tenues pour lui et plusieurs autres arriveront également, ainsi que des paramètres de combat et un nouveau scénario. Au printemps 2021, un autre personnage vétéran de la série, Rose, la diseuse de bonne aventure et mentor de Menat, arrivera dans le jeu, avec 5 tenues pour elle, la scène de Rose et d’autres costumes.

Comme nous l’avons mentionné, l’été 2021 sera la saison où les joueurs pourront jouer avec 2 nouveaux personnages. Le premier d’entre eux sera Gold, l’ermite qui sera enfin sélectionnable dans le jeu et qui arrivera avec 3 tenues supplémentaires. L’autre personnage, cependant, est celui qui a attiré l’attention des fans, car elle est une fille d’une autre série de combats de Capcom, Rival Schools. Nous parlons d’Akira Kazama, qui apparaîtra avec 5 tenues supplémentaires et un nouveau scénario. Selon l’équipe de développement, la jeune femme conservera son originalité, mais ils essaient d’ajouter de nouvelles façons de jouer.

Mais ce n’est pas tout, il y aura un dernier personnage qui apparaîtra à l’automne 2021. Les détails n’ont pas été publiés, mais Capcom a promis que nous entendrions parler de lui lorsque nous nous approcherons de cette station. L’ajout de nouvelles tenues et d’une scène est également attendu.

Capcom a également rappelé que les joueurs PlayStation 4 profitent d’une période d’essai gratuite qui sera disponible jusqu’au 19 août, donc si vous souhaitez essayer l’expérience de combat de ce titre, nous vous recommandons de saisir cette opportunité. De plus, le jeu bénéficie d’une succulente réduction sur le PlayStation Store.

En outre, le développeur a annoncé que la Street Fighter League sera mondiale au cours de la troisième saison, afin que vous puissiez affronter les meilleurs joueurs du monde.

Qu’avez-vous pensé des nouveaux ajouts en cours? Quel personnage attendez-vous le plus? Dites le nous dans les commentaires.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous consultez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

