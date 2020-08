C’est le moment idéal pour les joueurs de Nintendo Switch qui voient d’un peu plus près l’opportunité d’élargir un peu plus leur catalogue de jeux. Tout cela grâce à la présentation de un nouveau live axé sur les titres indépendants prépare sa première sur la console hybride et qui sera diffusée ce 18 août à 18h. Un événement qui, selon l’entreprise elle-même, durera environ 20 minutes.

Bien entendu, la société n’a pas hésité à attirer l’attention des joueurs en confirmant ce grand événement sur leurs réseaux sociaux, bien que, malheureusement, sans donner d’indices sur quoi on peut voir pendant l’événement. Mais cela n’a pas empêché l’engouement des joueurs, notamment au moment de vérifier qu’une nouvelle édition d’Indie World arrive pour continuer à soutenir le travail des petits studios.

Parmi les noms les plus répétés par les joueurs et qu’ils espèrent voir lors de la diffusion de ce direct, on trouve des options aussi frappantes que Chevalier creux et sa suite, bien qu’il s’agisse pour le moment d’un détail qui n’a pas été confirmé. Bien sûr, d’autres joueurs ont souligné que cela pourrait également venir avec la confirmation d’une date de sortie intéressante, comme celui de The Good Life.

Nous ne pouvons oublier que des mois se sont écoulés depuis la dernière présentation de un événement centré sur les indies, étant le dernier direct au cours du mois de mars. Mais nous avons devant nous une belle opportunité pour les joueurs et que nous pouvons continuer à profiter des grandes aventures sur notre console hybride.