Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Je m’excuse pour ma pause imprévue, mais une panne de courant et deux semaines d’internet complètement poubelles ont forcé un retard de la colonne. Mais je suis de retour et ici pour parler des jeux Nintendo. Je voulais faire durer Nintendo car ils ont le plus grand nombre de franchises de jeux mémorables ainsi qu’une (généralement) haute qualité de jeux en leur sein. Bien sûr, certaines franchises ont leurs puants, mais il existe toujours un standard élevé pour leurs jeux. Sur deux points: je n’ai pas joué à toutes les franchises Nintendo, donc des trucs comme Advance Wars ou WarioWare ne m’est pas connu. De plus, bien que j’aie 8 choix ci-dessous, mon 9e choix officiel serait Donkey Kong Country. J’adore ce foutu jeu, en particulier sa musique et ses graphismes, mais il ne se compare pas tout à fait à ces autres. Commençons

# 8: L’aventure de Kirby

Kirby’s Adventure, pour moi, est le jeu quinessential Kirby. C’était le premier jeu Kirby sur une console de salon, Kirby a commencé sur Game Boy si vous vous en souvenez, et c’était le premier jeu Kirby à vous donner sa capacité de copie. Dans le premier jeu, vous pouviez simplement aspirer les ennemis et les recracher, mais c’était tout. Il y avait probablement environ deux douzaines de capacités dans ce jeu, qui sont encore utilisées dans les jeux Kirby dans le monde d’aujourd’hui: feu, épée, gel, pierre, aiguille, etc. Je pense que c’est aussi un autre pur jeu Kirby, les derniers s’est enlisé en vous donnant des animaux à monter ou des amis avec qui voyager et cela a rendu les choses beaucoup plus compliquées que nécessaire. Kirby est à son meilleur lorsqu’il s’agit d’une affaire assez simple.

# 7: Star Fox 64

J’admets que Starfox n’est pas la franchise la plus profonde qui soit. La plupart des jeux nécessitent simplement que vous parcouriez 6 à 8 niveaux de tir, de combat contre des boss et de progression vers la zone suivante. Je pense que Star Fox 64 m’a le plus suivi parce qu’il a au moins essayé de faire de nouvelles choses (je m’en fiche si Star Fox 2 les a également faites). Avoir un très bon son, quelques niveaux où il s’agissait simplement de combats de chiens dans un grand environnement, un travail de voix réel et un (généralement) bon framerate, ainsi que beaucoup de petits secrets, ont rendu le jeu spécial pour moi. De plus, le mode multijoueur était très amusant à l’université.

# 6: Mario Kart 64

Il existe une théorie populaire selon laquelle le premier jeu auquel vous jouez dans une série ou une franchise est votre jeu préféré. Ce n’est PAS le cas avec Mario Kart. J’ai joué beaucoup à Mario Kart sur la SNES et je n’ai pas aimé presque tout cela. J’ai vraiment creusé Mario Kart 64. C’était plus coloré, il y avait de meilleurs articles, des pistes plus intéressantes et ainsi de suite. Certaines personnes peuvent critiquer les graphismes mais je pense que, compte tenu du matériel avec lequel ils travaillaient, ils ont fait un travail admirable et le framerate est relativement stable. En outre, les Vs. Le mode était une excellente inclusion pour le jeu.

# 5: Super Smash Bros Melee

J’aime beaucoup les Smash Bros et Ultimate originaux, mais pour moi, et pour beaucoup de fans de Smash, Melee est toujours le meilleur. Cela semble juste plus vif et plus rapide que les autres jeux. De plus, je pense que ce jeu avait le meilleur joueur solo de tous les jeux Smash, car vous pouviez simplement passer au niveau de Mario avec Link, ou essayer de traverser un système de grottes Zelda en tant que Captain Falcon. Bien que la liste ne soit pas aussi grande que les derniers jeux Smash, elle était assez bien équilibrée avec la plupart des personnages ayant une dynamique lente / forte ou rapide / faible, comme Fox et Falco. Les jeux Smash sont toujours bons mais Melee est probablement toujours le plus remarquable.

# 4: Fire Emblem: Trois maisons

J’admets que c’est le premier et le seul jeu Fire Emblem auquel j’ai joué mais je l’aime beaucoup. Je n’ai jamais pensé que je jouerais à un RPG de stratégie non pas une ou deux fois, mais presque trois fois, simplement parce que j’aimais tellement le gameplay et les personnages. Bien que tous les personnages ne soient pas exceptionnels, je parierais qu’au moins 80% d’entre eux valent la peine et sont intéressants à avoir et à interagir. Le gameplay de stratégie actuel est solide, chaque classe a des forces et des faiblesses claires, fortes contre d’autres classes et faibles pour les autres. La musique est également superbe, et j’écoute certains morceaux de la bande originale tous les quelques jours. J’adorerais plonger plus profondément dans Fire Emblem, mais celui que j’aimerais jouer, Path of Radiance, est juste un peu trop cher à 200 $ +.

# 3: Super Metroid

Je repense toujours à quand j’étais enfant, je jouais à ce jeu dans un kiosque K-Mart et je le détestais absolument. Pour être honnête, j’avais probablement 9 ou 10 ans et je ne l’ai vraiment pas compris à l’époque. Après avoir grandi et être devenu au moins un peu plus intelligent, j’ai mieux compris le jeu et je suis vraiment tombé amoureux. Bien qu’il ne vous tient pas la main comme les jeux ultérieurs, il ne s’agit probablement que d’un seul défaut, Super Metroid est toujours un excellent jeu d’exploration / action qui récompense les joueurs pour débloquer davantage la carte avec des chars de missiles ou autre chose utile. Je rejoue à peu près ce jeu tous les ans ou deux et j’y trouve de nouveaux morceaux que je n’avais pas vus auparavant. Heck, j’ai acheté un Analogue Super NT parce que mon SNES était / est toujours cassé et ne me permettrait pas de terminer ce jeu correctement. C’est un engagement.

# 2: La légende de Zelda: un lien vers le passé

Il est vraiment difficile de choisir un seul jeu Zelda, car au moins la plupart d’entre eux sont bons à incroyables, à part Twilight Princess. Je m’en tiens toujours à Link to the Past, car il définit à peu près le cadre de la plupart des jeux Zelda aujourd’hui: obtenez quelques bibelots, obtenez Master Sword, puis la vraie aventure commence. Comme avec Super Metroid, il y a juste beaucoup de choses dans le jeu, amenant le joueur à trouver et à faire de nouvelles choses à chaque fois qu’il rejoue le jeu. C’est probablement encore la forme la plus pure d’un jeu Zelda avec combat, musique, exploration et vos objets, ce qui en fait une expérience vraiment mémorable.

# 1: Super Mario 64

Celui-ci est en fait le plus simple pour moi. Chaque jeu Mario avant Super Mario 64 était génial, et presque tous les jeux Mario après celui-ci (à part Sunshine) ont été excellents, mais Super Mario 64 a été un tel changement de paradigme dans le jeu qu’on ne saurait trop le surestimer. Alors qu’il y avait des plateformes 3D à peu près à la même époque, Bug, Crash Bandicoot, Sonic 3D Blast et Tomb Raider, Super Mario 64 les souffle TOUT loin en vous donnant des mondes assez vastes à explorer, des étoiles à trouver et en vous donnant le contrôle d’un personnage qui n’est pas verrouillé sur une grille géniale (Tomb Raider). Vous pouvez à peu près faire valoir que Mario 64 était la genèse (pardonnez le jeu de mots) des plates-formes 3D et a révolutionné la façon dont vous pouvez contrôler un personnage, et en particulier contrôler une caméra, à partir d’une troisième personne, en perspective 3D. Super Mario 64 a littéralement changé la façon dont nous jouons aux jeux, pour toujours.

Pour les commentaires, laissez votre jeu de franchise Nintendo préféré et pourquoi.

