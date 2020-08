Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous avons commencé la semaine avec une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Switch. Nintendo prépare une nouvelle présentation dans laquelle il dévoilera plus de jeux pour sa console hybride. Ce matin, la société a confirmé une nouvelle vitrine Indie World.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, ces types d’événements sont uniquement axés sur des versions indépendantes. La dernière présentation de ce type a eu lieu en mars et nous avons vu des sorties comme Exit the Gungeon et Blair Witch for Switch.

Si vous voulez connaître les prochains jeux indépendants pour la console, sachez que vous n’aurez pas à attendre longtemps, car l’Indie World Showcase aura lieu dans quelques heures.

Quand aura lieu le nouveau Indie World Showcase?

Via son compte Twitter, Nintendo a confirmé que le prochain Indie World Showcase aura lieu demain, mardi 18 août. L’événement débutera à 11h00, heure de Mexico.

Comme dans les présentations précédentes, une grande variété d’annonces est attendue pour le reste de l’année. Les jeux seront probablement également confirmés qui seront disponibles à partir de demain.

Selon Nintendo, l’Indie World Showcase durera environ 20 minutes. Vous pourrez connaître chacune des annonces de YouTube ou de la page officielle de l’entreprise.

La prochaine vitrine #IndieWorld se dirige vers vous! Branchez-vous le mardi 18 août à 9 h. PT pour environ 20 minutes d’informations sur les jeux indépendants à venir sur #NintendoSwitch. Regardez-le ici demain: https://t.co/N3Dhh3zIU8 pic.twitter.com/ppHWElPu3V – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 17 août 2020

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas voir l’Indie World Showcase, sachez qu’ici, nous aurons une couverture avec toutes les nouvelles présentées lors de l’événement. Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur une éventuelle Nintendo Direct conventionnelle pour les prochaines semaines.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Zelda: Skyward Sword for Switch est apparu dans la boutique en ligne

Retrouvez toutes les actualités sur Nintendo Switch dans ce lien. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur l’industrie indépendante.