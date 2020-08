L’un des titres les plus dérangeants du Nintendo Indie World Showcase était Lutte, un prochain jeu coopératif à destination de Switch auquel vous ne voudrez probablement pas jouer juste avant le dîner.

Nous ne vous en voudrions pas de l’avoir manqué – il a été présenté dans cette bobine de grésillement à feu rapide vers la fin du spectacle – mais il a attiré notre attention pour être carrément dégoûtant. Le jeu vous permet, avec un ami, de contrôler l’un ou l’autre des bras d’une « chose hideuse », qui est apparemment un tas de chair hurlant appelé Troy, pour vous accrocher à tout ce qui vous entoure, y compris les leviers suspects et les globes oculaires pendant.

Le but ici est de surmonter une série de défis basés sur la physique, mais vous remarquerez que votre chose hideuse devient encore plus hideuse si vous vous trompez, avec ses bras arrachés et laissés pourrir sur le sol (heureusement, ils repoussent ). Cela a l’air merveilleusement dégueulasse, comme on le voit dans la vieille bande-annonce ci-dessus.

Regardez ces captures d’écran:

Nous n’aurons pas longtemps à attendre avant de découvrir Struggling for yourself, car le jeu devrait sortir sur l’eShop le 27 août.

Vous pensez pouvoir supporter celui-ci? Faites-nous savoir si vous espérez vous retrouver coincé dans la lutte avec un commentaire ci-dessous.

