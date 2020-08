Jet Lancer, un shoot’em up développé par Code Wakers et lancé sur Switch en mai dernier, devrait recevoir une puissante mise à jour du mode Arcade. La meilleure nouvelle? C’est gratuit!

Cette nouvelle mise à jour comprend un tout nouveau mode vague sans fin avec des éléments voyous et des «batailles d’équipe de boss mordants», ainsi que quelques ajouts supplémentaires au jeu. Nous avons un aperçu complet des nouveautés ici:

Un mode d’attaque de score basé sur des vagues sans fin.

Des mises à niveau uniques et empilables, rendant chaque exécution unique. Plus vous survivez, plus vous devenez puissant.

Multi-boss battles – combattez plusieurs boss du mode histoire en même temps.

Trois nouveaux pilotes avec des jets et une maniabilité uniques.

Nouveau système de progressions pour débloquer des pilotes supplémentaires et leurs jets

Trois nouvelles armes principales

Lance-flammes: Dommages répétables immenses à très courte portée.

Railgun: coups de précision instantanés.

Coil Gun: Chaîne de foudre entre les ennemis groupés.

La mise à jour vient d’être mise en ligne pour les joueurs sur Steam, avec la version Switch de la mise à jour à suivre. J’espère que nous n’aurons pas longtemps à attendre – l’équipe nous dit qu’il arrivera « bientôt » et est actuellement en attente d’approbation de Nintendo.

Si vous n’avez pas encore essayé Jet Lancer, nous vous invitons à consulter notre critique complète pour en savoir plus. Si c’est pour vous, n’hésitez pas à le télécharger et profitez de la perspective de l’arrivée prochaine de ce nouveau contenu.