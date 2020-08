Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malheureusement, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a eu un fort impact négatif sur la vie des gens dans différents domaines, tels que le social et le travail. Dans le cas de l’industrie du divertissement électronique, les nouvelles ont été un peu différentes, car bien qu’il y ait eu des répercussions négatives, les résultats de plusieurs entreprises ont été plutôt favorables en termes de bénéfices. Take-Two Interactive est l’un des meilleurs joueurs de la pandémie et a enregistré de si bonnes ventes pour ses jeux qu’il a révélé avoir augmenté ses attentes pour l’exercice en cours.

Aujourd’hui, 3 août, Take-Two Interactive (via Twinfinite) a tenu sa dernière réunion avec les investisseurs pour montrer les résultats financiers du dernier trimestre et a clairement indiqué que ses sociétés affiliées – telles que 2K, Private Division et Rockstar Games— a obtenu d’excellents résultats et a partagé les chiffres de vente de ses titres récents.

Selon les informations de Twinfinite, Borderlands 3 a été l’un des lancements avec les meilleurs résultats, puisque près d’un an après sa sortie, il a déjà réussi à vendre 10,5 millions d’unités. Un autre titre qui a de bonnes ventes est The Outer Worlds, qui en un peu plus de 9 mois s’est déjà vendu à 2,8 millions d’exemplaires. Le jeu le plus performant, cependant, est NBA 2K20, qui depuis près d’un an sur le marché a déjà réussi à vendre 14 millions d’unités.

La performance de ces 3 titres a été exceptionnelle au cours des 3 derniers mois, puisque Borderlands 3 a vendu 500000 unités de plus depuis mai, The Outer Worlds a vendu 300000 exemplaires de plus, tandis que NBA 2K20 a réussi à vendre 2 millions d’unités de plus. Ce dernier titre a eu un très bon résultat ces 3 derniers mois, puisqu’il fait référence au fait que les joueurs ont dépensé 123% de plus que l’an dernier.

Electronic Arts et Activision ont également bien performé au plus fort de la pandémie.

Les résultats financiers ont surpris Take-Two

Comme vous pouvez le voir, les derniers mois ont été très importants pour Take-Two à tel point que Strauss Zelnick, PDG de la société, a mentionné que le dernier trimestre était « formidable » et qu’ils ont dépassé les attentes de la société. Pour cette raison, la société a relevé ses attentes en matière de bénéfices pour l’exercice en cours, qu’elle espère être une autre excellente année pour elle.

La bonne performance a également été menée par les jeux très réussis de la société, tels que Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Redemption Online. Comme vous pouvez l’imaginer, ces 2 titres sont les best-sellers de la société, le jeu inspiré du Far West s’est déjà vendu à plus de 32 millions d’unités, tandis que l’implacable Grand Theft Auto V atteint déjà près de 135 millions d’unités. Ce dernier titre a enregistré une augmentation de 155% des dépenses de consommation par rapport à l’année dernière, ce qui, avec les résultats des autres jeux, témoigne de la grande performance de l’entreprise pendant la haute saison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

L'édition Grand Theft Auto V pour PlayStation 5 et Xbox Series X a une date de sortie.

Que pensez-vous des résultats Take-Two? Avez-vous contribué à la bonne performance en achetant un jeu vidéo mentionné? Dites le nous dans les commentaires.

Lors de la réunion, Strauss Zelnick a également profité de l’occasion pour commenter la raison pour laquelle le prix de certains jeux de nouvelle génération augmentera. En outre, le directeur a déclaré que ce n’est qu’une question de temps pour que le format de jeu vidéo numérique domine l’industrie. Si vous souhaitez lire plus d’actualités liées à Take-Two, nous vous invitons à consulter cette page.

