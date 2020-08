L’éditeur effectuera l’ajustement en fonction de chaque jeu.

Strauss Zelnick, directeur de Take Two Interactive

Le commutateur de génération de console est juste au coin de la rue et en plus du nouveau matériel, il semble que la transition apportera de nouveaux prix de jeu, bien que l’éditeur Take Two Interactive soit toujours le seul à avoir effectué l’ajustement. Dans le cadre du rapport financier trimestriel, Strauss Zelnick, directeur de Take Two, a expliqué qu’il un geste justifié, considérant que les coûts de production ont également augmenté et que la qualité des expériences de nouvelle génération sera proportionnelle.

Ce prix est justifié« Il n’y a pas eu d’augmentation de prix pour les titres de première ligne depuis longtemps, même si cela coûte beaucoup plus cher maintenant », a déclaré Zelnick à un journaliste du magazine Games Industry. « Et nous pensons qu’avec la valeur que nous offrons aux consommateurs … et le type d’expérience que vous ne pouvez avoir que sur les consoles de nouvelle génération, ce prix est justifié. Mais il est facile de dire quand vous offrez une qualité aussi extraordinaire, et c’est ce que cela nous rend fiers en tant qu’entreprise. «

Lorsque le journaliste l’a interrogé sur la possibilité d’être seul dans cette philosophie, Zelnick a déclaré qu’il ne parlait qu’au nom de Take Two et a insisté pour que, pour eux, c’est un ajustement modeste, compte tenu de la qualité qu’ils offrent avec leurs jeux. Dit le dernier, Games Industry assure que l’éditeur a précisé que évaluera le changement de prix, en fonction de chaque jeu. « De toute évidence, nous ne parlons pas au nom de l’ensemble de l’industrie, et l’industrie ne coordonne pas du tout sur ces questions. »

Pour le moment, le seul grand éditeur qui en a parlé, à part Take Two, est Ubisoft, une société qui a exclu une augmentation de prix pour cet automne. Il va sans dire que le changement de production, associé à des prix plus élevés et à la crise économique mondiale, se prête à hésiter dans l’adoption des nouveaux systèmes et Zelnick a également abordé la question. « Il est très difficile de prévoir [lo que va pasar] Et nous n’essayons généralement pas. Nous mettrons nos jeux sur les meilleures plateformes qui soient. Nous attendons de grandes choses de ces consoles et bien sûr nous les soutiendrons, et nous avons déjà dit que nous avons NBA 2K21 pour la nouvelle génération et Grand Theft Auto 5 sur la voie des nouvelles consoles pour l’exercice 2022. «

Si plusieurs sagas Take Two traversent un bon moment, ce n’est pas le cas de la WWE, dont le jeu principal prendra un an de repos, tandis que, en revanche, NBA 2K a fait l’objet de nombreuses critiques pour ses pratiques commerciales. Comme détail supplémentaire, Take Two reviendra dans l’arène du football l’année prochaine, avec un jeu d’arcade NFL.

En savoir plus: Take Two Interactive, GTA V et NBA 2K21.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["2k-sports"]).setTargeting("genre", ["deportes","baloncesto"]).setTargeting("game", ["nba-2k21"]).setTargeting("url_sha1", "c3c07742de390c0cad3834f73c6d677f9fe6bdeb");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');