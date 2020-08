Team Liquid engage les fans comme jamais auparavant.

Team Liquid a lancé aujourd’hui Liquid +. Il s’agit d’une nouvelle plate-forme qui reliera tout ce que TL ensemble pour que les fans puissent regarder et interagir, tout en les récompensant pour cela. Donc, si vous êtes un fan de TL, c’est votre chance d’obtenir de belles récompenses pour faire ce que vous aimez déjà.

Les fans peuvent lier divers comptes de médias sociaux à Liquid +, où leur engagement avec Team Liquid et leurs streamers est suivi. Pendant ce temps, vous participerez à des «quêtes» et des succès, qui sont censés se concentrer sur les événements TL et exposer les fans à de nouveaux streamers et jeux. Grâce à tout cela, vous gagnerez des points. Ces points peuvent être échangés contre une tonne de récompenses sur le thème de Team Liquid, notamment des vêtements, de la monnaie en jeu et des expériences. Vous pouvez même acheter des billets pour de grands événements eSports!

Quelques exemples de récompenses de Liquid +.

Tout au long de votre passage sur Liquid +, le site suivra vos points à vie. Ce que cela fera est, d’abord, de classer votre statut de membre, mais permet également aux fans les plus purs et durs de débloquer des opportunités exclusives. Enfin, les fans qui démontrent leur amour éternel de TL peuvent partager leur histoire avec l’organisation et créer une page unique pour eux. C’est le moyen de laisser votre marque avec Team Liquid!

Au début, Liquid + ne sera accessible qu’aux navigateurs. Une version d’application mobile est cependant en route en 2021. Avec ce programme, Team Liquid obtiendra un aperçu précieux de sa base de fans et de sa communauté. Cela signifie qu’ils pourront encore mieux se connecter avec les fans à l’avenir.

Les personnes intéressées à rejoindre la version bêta peuvent s’y inscrire, mais seules 500 personnes y participeront au début. Heureusement, d’autres espaces seront ajoutés périodiquement, la version bêta se terminant, espérons-le, cette année.

