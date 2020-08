Tekken 7 continuera à se développer, car le Season Pass 4 a été annoncé. Le nouveau DLC ajoutera des personnages supplémentaires à la liste en constante expansion du jeu, ainsi que des améliorations générales du jeu en ligne et des mouvements de combat supplémentaires.

La bande-annonce ci-dessous célèbre la communauté du jeu et fait allusion aux difficultés de 2020 – et à la manière dont Tekken 7 peut aider à en soulager certains. Il fait également allusion à l’un des nouveaux personnages ajoutés, sans les révéler directement.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Tekken 7 Season Pass 4 ci-dessous.

Nous ne savons pas qui est le premier nouveau personnage taquiné, mais de nombreux fans pensent qu’il s’agit de Jun Kazama, qui n’est apparu que dans un seul jeu principal de Tekken dans le passé – Tekken 2 de 1995. Pour notre argent, cependant, il ressemble à Kunimitsu, un autre personnage que nous n’avons pas vu depuis un moment.

De plus, chaque combattant du jeu recevra de nouveaux mouvements à partir de cette mise à jour et le jeu en ligne sera amélioré. La nouvelle métrique « Tekken Prowess » suivra vos performances, et vous recevrez plus de détails sur la connexion et le taux d’abandon de votre adversaire avant de les combattre.

Les anciens personnages DLC pour Tekken 7 ont inclus des choix sauvages, comme Noctis de Final Fantasy XV et Negan de The Walking Dead. On ne sait pas combien de personnages nouveaux ou de retour Season Pass 4 introduira.

Le Season Pass 4 est dû à l’automne 2020.

