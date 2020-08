La dernière mise à jour de Nintendo Download pour l’Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à la boutique en ligne de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Familia Myth Infinite Combate (34,99 £ / 39,99 €) – Labyrinth City Orario, où les dieux vivent parmi les humains et leur fournissent des pouvoirs extraordinaires. Découvrez l’histoire de Bell Cranel, un jeune garçon qui s’efforce de devenir un grand aventurier, et Aiz Wallenstein, une épéiste de première classe, alors que leurs vies s’entremêlent et décident du sort de tous les Orario! Vivez une histoire expansive – Découvrez de nouveaux récits exclusifs non couverts dans l’anime! Explorez le donjon – Battez des monstres dans le dangereux labyrinthe sous la ville! Relevez des défis supplémentaires – Une fois l’histoire terminée, continuez à entreprendre d’autres donjons générés aléatoirement pour plus de rejouabilité! Sortez à des dates – Approfondissez vos relations et devenez intime avec plusieurs personnages en allant à des dates, exclusives au jeu!

Skully (Modus Games, 4 août, 29,99 £ / 34,99 €) – Sur une mystérieuse île isolée, un crâne se lave sur le rivage et est réveillé par une divinité énigmatique. Surnommé Skully, l’être nouvellement réanimé a été appelé à intervenir dans une guerre entre les trois frères et sœurs de la divinité, dont la querelle met en péril l’île qu’ils appellent chez eux. Le destin a donné à Skully une seconde chance de «vie» et son aventure le mènera à travers un étrange paradis alors qu’il cherche à mettre fin au conflit qui sévit sur l’île. Sautez, sautez et roulez vers la victoire. Esquivez les obstacles à travers l’île en tant que Skully, un crâne réanimé par le pouvoir de l’argile magique. Adaptez-vous à votre environnement. Transformez-vous en trois formes distinctes pour surmonter les défis et vaincre les ennemis. Traversez une île mystérieuse. Parcourez 18 niveaux différents dans 7 écosystèmes distincts, chacun regorgeant de dangers uniques. Explorez une histoire fascinante. Des dialogues et des cinématiques entièrement exprimés donnent vie aux habitants de l’île et au monde charmant de Skully! – Lisez notre revue Skully

112e graine (eastasiasoft, 6 août, 4,49 £ / 4,99 €) – Dans un futur où la Terre est devenue inhabitable et où la nourriture est si rare que la majeure partie de l’humanité a péri, prenez le rôle d’une graine qui pourrait redonner espoir! Parcourez les derniers laboratoires construits pour cultiver une espèce végétale capable de survivre à n’importe quel environnement. Résolvez des énigmes, évitez les pièges, faites pousser des plantes et trouvez une sortie dans ce jeu de plateforme en pixel art décontracté mais stimulant. Caractéristiques: • Traversez plus de 70 niveaux d’action de puzzle à défilement latéral. • Acquérir des compétences spéciales pour surmonter les obstacles à venir. • Réessayez les étapes autant de fois que nécessaire. • Profitez d’une conception de niveau de la taille d’une bouchée pour des sessions de prise en main et de jeu rapides. • Surmontez les difficultés progressivement croissantes dans les défis des laboratoires!

Aery – Souvenirs brisés (EpiXR Games 2020, 6 août, 14,99 £ / 14,99 €) – Dans Aery – Broken Memories, vous entrez dans l’esprit d’une autre personne afin de la ramener du coma. Dans l’esprit de l’autre humain, vous êtes représenté par un petit oiseau qui se déplace en douceur à travers les pensées, les peurs et les souvenirs. Votre objectif est de trouver des fragments de mémoire afin d’apprendre à connaître l’autre personne, de progresser dans l’histoire et de débloquer de nouvelles zones inconnues de l’esprit. Vivez la sensation de voler, plongez dans des paysages magnifiques et atmosphériques et profitez de la narration unique du jeu tout en apprenant à connaître un nouvel ami à la volée.

Alphadia Genèse (KEMCO, 6 août, 12,14 £ / 13,49 €) – Après seulement 15 ans de paix depuis la fin de la guerre Energi, les royaumes d’Archleign et de Ghalzabine sont à nouveau placés sur le devant de la scène après un meurtre perpétré par un clone éclairer. En espérant que le traité signé pour mettre fin à l’utilisation des clones pour la guerre conventionnelle n’a pas été violé, une équipe d’enquête conjointe est mise sur pied pour découvrir la cause et traduire les responsables en justice. Cependant, l’aventure semble être beaucoup plus volatile que quiconque aurait pu l’imaginer au départ. . . Participez à d’intenses batailles au tour par tour en 3D avec des graphismes de personnages magnifiquement rendus, des compétences dynamiques et des compétences de rupture! Les personnages extérieurs au groupe peuvent coopérer de différentes manières en utilisant des aides. Sans parler du reste de l’énorme contenu emballé dans l’un de la célèbre saga RPG, plongez-vous dans des sous-quêtes difficiles, des batailles d’arène, des boss du monde entier et plus encore!

Simulateur de conduite de bus de ville (10,79 £ / 11,99 €) – Entrez dans une arène d’entraînement exigeante, essayez une sélection de véhicules variés et montrez vos compétences à les conduire! Essayez de ne pas commettre d’erreur qui entraînerait un accident mortel!

Clan N (Creamative, 6 août, 13,49 £ / 14,99 €) – Clan N est un jeu de beat’em up qui combine le gameplay classique des arcades avec les bagarreurs modernes d’aujourd’hui. Avec une nature au rythme rapide, vous devez esquiver, bloquer et utiliser vos attaques légères, lourdes et spéciales à bon escient pour progresser. Avec un thème ancien d’Extrême-Orient, vous serez mis au défi à travers 7 niveaux différents avec de nombreux ennemis différents, des boss de niveau Mid / End et des mini-jeux occasionnels intégrés au gameplay principal.

Crowdy Farm Rush (7Levels, 6 août, 4,39 £ / 4,79 €) – Les animaux de Crowdy Farm se sont égarés! Ramenez-les, éleveur, mais ne permettez pas au chaos! Soyez prudent, afin que vos vaches paresseuses et vos poulets rapides ne se heurtent pas. Faites marcher des dizaines de canards d’affilée, rassemblez un troupeau de cochons en lieu sûr et contrôlez l’âne têtu! Assurez-vous que les résidents de la ferme sont lavés de la boue avant d’entrer dans la ferme, mais attention: le coyote est réveillé. Éloignez les animaux de lui!

Carrière de Cruel Bands (indienova, 6 août, 3,23 £ / 3,59 €) – Ils sont en mission secrète et doivent affronter des publics et des patrons variés pour mener à bien leur quête. Cruel Bands Career propose un gameplay très varié et un style artistique unique. Le groupe de trois hommes est en mission secrète, la seule épine de son côté étant le flux constant de public. Gardez un œil sur l’humeur des membres de votre groupe et prenez le contrôle de la situation en ajustant leurs positions sur scène et en utilisant leurs capacités. Au fur et à mesure que vous progressez, vous devez choisir les capacités à améliorer ou quand vous faufiler dans une pièce secrète pour une sieste ou deux. Mais votre objectif final reste le même, explorer un monde de plus en plus dangereux.

Boire plus de Glurp (Yogscast, 6 août, 7,19 £ / 8,00 €) – Drink More Glurp est un jeu farfelu de physique, de sport (ish), de hot seat, de fête se déroulant dans un monde lointain où les extraterrestres ont copié les jeux d’été de la Terre et ont tout un peu mal. Après avoir regardé en abondance les émissions de Earth TV, les extraterrestres sont convaincus que la publicité est la partie la plus importante de tout événement sportif. Les sponsors prendront au hasard le contrôle des événements et les tordront pour les adapter à leur agenda, menant à des jeux d’été galactiques chaotiques pas comme les autres.

Frontline Zed (Forever Entertainment, 6 août, 9,71 £ / 10,79 €) – Collectez des armes là où vous le pouvez. Gérez bien votre temps. Passerez-vous de précieuses heures de jour à réparer votre défense ou à rechercher d’autres survivants pour vous aider à vous battre? La promesse du sauvetage vous attend – si vous pouvez survivre assez longtemps pour y arriver. Gérez votre temps au jour le jour – recherchez des armes et des survivants, ou réparez vos défenses. Des hordes de zombies attendent votre chair! Un mur en bois les arrêtera-t-il? Vous devez défendre votre position contre la horde la nuit avec une attention maximale. Essayez de survivre, combattez avec une arme et délectez-vous du carnage avec un système de ragdoll et de démembrement entièrement détaillé. Deux heures de gameplay intense et axé sur l’action. Pouvez-vous traverser l’Amérique et atteindre une destination finale de sauvetage? Rassemblez, rebordez les zombies et survivez!

KukkoroDays (qureate, 6 août, 5,89 £ / 6,59 €) – Dans ce jeu d’aventure et d’amour se déroulant à Akihabara, vous pouvez profiter de la vie avec une chevalière. C’est un peu sérieux, un peu triste et un peu sexy, mais surtout, c’est amusant!

La voie de la mémoire (Playstige Interactive, 6 août, 4,49 £ / 4,99 €) – Memory Lane: un jeu pour tester votre mémoire! Testez votre mémoire pour trouver les paires de cartes. Choisissez parmi 4 jeux de cartes différents. Plus de 150 cartes différentes avec lesquelles jouer. Débloquez de nouveaux faits et découvrez comment fonctionne le cerveau humain et comment fonctionne notre mémoire.

Mine mystère (Big Way, 5 août, 6,47 £ / 7,19 €) – Aventure dynamique dans la Mystery Mine: monstres et boss dangereux, magie et décisions anciennes, dont dépendent de nombreuses vies! L’aborigène ordinaire peut-il sauver le monde? Histoire Mbonga n’était qu’un simple ouvrier dans un petit village loin de la civilisation. Une fois, il rencontre un ancien Esprit qui a besoin de son aide. L’Esprit promet de protéger le village de Mbonga du grand mal, alors Mbonga décide de venir avec lui aux Enfers.

RogueCube (4,99 £ / 4,99 €) – Choisissez votre cube et frayez-vous un chemin vers la victoire dans RogueCube! Choisissez parmi une campagne solo, une campagne multijoueur locale ou des modes compétitifs multijoueurs locaux et affrontez-le. Pouvez-vous capturer les huit sommets et effacer chaque zone? Sautez en esquive et tirez sur votre chemin vers la victoire! Caractéristiques * 3 personnages cubes jouables et 6 personnages supplémentaires à débloquer * 37 armes uniques pour vaincre vos ennemis * 11 niveaux passionnants à explorer * 4 boss uniques

Crachats (HandyGames, 4 août, 13,49 £ / 14,99 €) – Vous savez quel est le problème avec les jeux multijoueurs, non? Les autres joueurs! C’est toujours LEUR FAUTE si vous perdez! Nous avons le jeu parfait pour blâmer vos amis pour leur incapacité: Spitlings! Ce jeu d’arcade d’action chaotique pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs est une version moderne des classiques hardcore. Vous contrôlez un Spitling, une charmante créature rectangulaire avec des dents qu’il peut cracher ou utiliser pour sauter! Ça n’a aucun sens? Qu’importe, c’est AMUSANT!

Tactiques de vapeur (Parfois vous, 5 août, 8,99 £ / 9,99 €) – Incarnez le capitaine d’une escouade de pilotes de dirigeables, acquérez et améliorez de nouveaux navires et armes, améliorez votre équipage. Le roi est gravement malade. La reine souhaite utiliser vos services. Vous êtes l’un des tacticiens mercenaires les plus renommés du pays. Répondrez-vous à l’appel du royaume? Caractéristiques: – Combat tactique simple mais profond. Vous n’avez pas à parcourir des mécanismes marginaux obscurs, le gameplay s’articule autour de règles de base claires. – Vaste espace pour la prise de décision créative. C’est à vous de décider comment équiper vos vaisseaux, comment améliorer vos pilotes et comment aborder une bataille particulière. – Système de progression varié. Rassemblez des matériaux pour améliorer vos navires et vos armes, combinez des équipements en double pour en créer des versions plus puissantes, améliorez votre équipage. – Défi approprié pour différents niveaux de compétence.

Swimsanity! (19,99 £ / 22,19 €) – Decoy Games plonge en profondeur avec ce jeu de tir sous-marin multijoueur avec des modes de coopération et de contre-jeu bourrés d’action, tous pris en charge par le jeu en ligne et local. Le jeu est livré avec un océan de contenu, avec plus de 150 défis dans huit modes de jeu. Les joueurs peuvent basculer entre les commandes classiques à double manche et la visée de mouvement, qu’ils jouent localement ou en ligne *. Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch cet été.

Gloire des Titans (Atypical Games, 6 août, 4,49 £ / 4,99 €) – Titan Glory est un jeu de combat de science-fiction mech mettant l’accent sur la variété de mech et d’armes, de multiples modes de jeu et d’arènes de combat spectaculaires. Dans un proche avenir, les sports de combat mécaniques font fureur! Diverses règles et objectifs de match apportent le frisson du jeu dans des escarmouches glorieuses remplies d’explosions et de projectiles.

Ultra Foodmess (Silesia Games, 6 août, 2,49 £ / 2,79 €) – Vivez le désordre alimentaire! Appelez vos amis à exploser, tirer, balancer, pousser, esquiver, détruire et, finalement, ruiner votre amitié. Caractéristiques du jeu: – MULTIJOUEUR LOCAL. 2 à 4 joueurs en multijoueur local. – 11 différents MODES DE JEU rapides. Choisissez parmi une grande variété de modes déjantés, chacun avec ses propres mécanismes. – Beaucoup de CARACTÈRES ALIMENTAIRES. Choisissez la nourriture que vous aimez le plus pour vaincre les autres et prouver qui est le meilleur! – C’est très FACILE À JOUER! Tout le monde peut prendre le contrôleur et commencer à s’amuser! – Combattez l’IA. Préparez-vous et combattez les robots alimentaires. – DÉVERROUILLABLES! . Terminez les défis pour gagner des succès et débloquer de nouveaux personnages impressionnants!

Wizards: Baguette d’épicosité (Game Mechanic Studios, 4 août, 15,79 £ / 17,68 €) – Lorsque le magicien des ténèbres s’est réveillé, c’était à un homme de le vaincre. Quand cet homme a été accidentellement tué par un idiot, Tobuscus (ou « personne d’une intelligence extrêmement faible » – doucement), la responsabilité de devenir un MAGICIEN IMPRESSIONNANT lui incombait. . . par défaut! Wizards: Wand of Epicosity est un jeu de Tower Defense passionnant et rapide avec de la magie, des zombies et un château de téléportation. Le magicien des ténèbres envoie ses hordes de morts-vivants et c’est à vous et à vos alliés de les vaincre. – Invoquez des Blizzards, tissez des éclairs et invoquez des tornades pour détruire vos ennemis! – Débloquez de nouvelles baguettes, robes et objets rares pour multiplier votre pouvoir de tuer! – Améliorez votre château pour survivre à l’assaut massif de zombies et de démons! – Attachez des mines à votre fidèle chien et tirez-lui avec un canon! – Collectionnez toutes les runes magiques et faites appel à votre courage pour vaincre le sorcier maléfique des ténèbres!

Wordify (0,99 £ / 0,99 €) – Objectif Wordify – en utilisant les lettres données, combinez-les en mot croisé correct. Exercez votre cerveau en jouant 250 puzzles, plusieurs niveaux de difficulté. – 250 mots croisés faits à la main – 10 thèmes de couleurs – Support tactile – Musique de fond relaxante

