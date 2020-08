Plusieurs fois, pour développer un projet, nous avons besoin d’une aide externe. Dans le cas des jeux vidéo, ce type d’aide est très courant. Combien d’entreprises ont lancé des campagnes Kickstarter pour que les utilisateurs les aident d’une certaine manière au développement et à la distribution de leur travail. C’est le cas de la société espagnole Crema Games (avec qui nous avons eu le plaisir de discuter lors d’une interview), qui est en charge de lancer le marché Temtem, un jeu vidéo inspiré du Pokémon titanesque.

Nouvelle bande-annonce Temtem et confirmation Nintendo Switch

Temtem est une révolution, il n’y a plus rien à voir avec l’accueil qu’il a eu sur Steam lors de sa sortie, et pas seulement cela, mais, comme nous l’avons mentionné, pour le lancer, il devait être financé par un Kickstarter, atteignant ses objectifs. Cependant, les objectifs du Kickstarter ont changé pour les utilisateurs de PS4 et de XBox One, car il ne sortira pas sur ces consoles mais sur sa prochaine génération, PS5 et XBox Series X. Face à cette nouvelle, de nombreux utilisateurs de Nintendo Switch craignaient que il n’est pas sorti sur la console hybride. Cependant, un utilisateur de Twitter a demandé à l’entreprise quand il sortira sur Nintendo Switch, c’est leur réponse:

2021 est tout ce que nous pouvons dire 🙂 – Temtem (@PlayTemtem) 7 août 2020

Comme on peut le voir, le lancement de la console Nintendo est prévu pour le 2021. Toute cette agitation vient de State of Play, l’événement numérique de Sony au cours duquel il a été annoncé qu’il serait publié pour sa prochaine console. Dans cet événement, nous avons pu voir une nouvelle bande-annonce pour ce jeu espagnol.

Voir également

Source 1

Source 2

en relation