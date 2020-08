Un des bataille royale Le plus important est le travail de Nintendo, une entreprise qui a réussi à faire en sorte que l’un des titres classiques qui semblait ne plus pouvoir changer, revienne avec une nouvelle force pour proposer l’une des aventures les plus réussies et, bien sûr, un nouveau défi pour les joueurs qui ont commencé avec une proposition actuelle dans les options de Nintendo Switch Online.

Mais l’un des points les plus attrayants de ce travail est qu’il permet aux joueurs du monde entier de défier et de tester leur capacité à ajuster les pièces tout en profitant du événements connus sous le nom de Grand Prix. Dans ceux-ci, les utilisateurs peuvent placer des thèmes dans leurs fonds et, normalement, ils s’inspirent d’autres grandes œuvres de Nintendo. Par conséquent, cette nouvelle proposition de l’entreprise est un succès complet.

Tetris 99 | Nintendo

Un nouveau Grand Prix arrive avec l’intention d’aider les joueurs qui ont été laissés pour compte. La raison? Si vous avez manqué l’un des événements ciblés dans l’un de vos jeux préférés, vous avez maintenant la possibilité de les obtenir puisque ce nouvel événement est axé sur l’obtention de thèmes d’événements passés, qui seront divisés en trois blocs.

L’un d’eux sera Luigis Mansion 3, un autre de Animal Crossing: Nouveaux horizons et finalement, Aventure en forme d’anneau. Trois grandes propositions qui ont atteint le sommet des positions de la Nintendo Switch et qui donneront sans aucun doute une belle apparence à cette bataille royale.