Si vous ne vous lancez pas dans Horizon Zero Dawn sur PC ou si vous ne consultez pas la version bêta de Marvel’s Avengers sur PS4 ce week-end, vous aurez probablement un peu de temps pour découvrir quelques jeux indépendants – le seul objectif de ceci fonctionnalité.

Notre vitrine hebdomadaire de joyaux indépendants cachés parcourra les meilleures bandes-annonces de la semaine et vous apportera quelque chose pour vous occuper tout au long du week-end. Rendez-vous ci-dessous pour le parcours de cette semaine.

Semaine de jeux indépendants chauds du 3 août

La Collection Alto

Cela fait longtemps que les joueurs sur PC et sur console n’ont pas eu le port d’un jeu mobile bien-aimé. Cela change la semaine prochaine, lorsque The Alto Collection sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

La collection Alto comprend Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey, deux jeux précédemment disponibles sur iOS et Android. Les jeux d’alto sont légers sur l’histoire et lourds sur la sensation. Dans eux, vous incarnez l’Alto éponyme, un berger de montagne en quête de sauvetage de lamas.

Vous pouvez appeler de manière réductrice Alto un coureur sans fin. En effet, le gameplay vous permet principalement de faire du snowboard à l’infini de gauche à droite, ramassant des objets de collection en cours de route. Mais sa présentation est si gracieuse et son monde si paisible qu’ils l’élèvent bien au-dessus des types de jeux qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au genre.

Les deux jeux Alto ont certains des meilleurs visuels minimalistes sur mobile, et il semble qu’ils se traduisent très bien sur grand écran. Il ne se passe pas grand-chose, certes, mais il peut être bon de faire une pause dans les jeux denses sur le plan mécanique et narratif d’aujourd’hui avec quelque chose comme ça.

La collection Alto arrive le 13 août, entièrement gratuite sur Epic Games Store pendant une semaine. Vous trouverez également la collection sur le PS Store, le Xbox Store et l’eShop Switch le jour même pour 10 $.

Shell mortel

Je sais que nous avons couvert Mortal Shell avant, à plusieurs reprises. Mais parfois, un jeu a l’air si beau que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger tout ce que ses développeurs proposent.

Heureusement pour moi, et les centaines de milliers de personnes qui ont essayé la récente version bêta, c’est aussi un jeu qui joue aussi bien qu’il en a l’air. Je le sais parce que j’ai joué à la version bêta en juillet avant sa sortie publique, et je ne m’attendais certainement pas à ce que le jeu complet arrive en août.

Mortal Shell, pour les non-initiés, est un Souls-like d’une équipe de 15 personnes qui comprennent pourquoi le travail de FromSoftware est aussi aimé et vénéré qu’il est. C’est un jeu dans lequel vous pouvez incarner quatre classes, appelées Shells, parcourir des terres mystérieuses, reconstituer une histoire à travers des traditions et des dialogues fortuits, et mourir à plusieurs reprises contre des boss jusqu’à ce que vous les découvriez.

C’est un bon de ceux-là. Cette semaine, le développeur Cold Symmetry a confirmé la date de sortie du 18 août sur PC (Epic Store), PS4 et Xbox One. C’est dans moins de deux semaines et son prix est de 30 $.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Usurpateur

Usurpator est un jeu de combat de mêlée de haut en bas qui est une sorte de version isométrique de Mordhau, avec des combats tactiques et un carnage viscéral. Le jeu est en développement depuis deux ans et demi par la petite équipe de Reigen Games, qui a décidé de créer une interprétation polie et équilibrée de ce style de combat au corps à corps.

L’arsenal de l’usurpateur comprend les suspects habituels: des épées et des boucliers standards, des épées longues à deux mains et autres. La vraie profondeur transparaît dans les différentes classes parmi lesquelles vous pouvez choisir, chacune offrant un accès à des armes uniques. Chaque classe peut également être adaptée à votre style de jeu grâce à des avantages que vous débloquez au cours du jeu. Les combats se déroulent principalement dans des arènes de gladiateurs, avec toute la bombe et l’anticipation que vous attendez.

Cela semble lourd et vous pouvez effectuer des blocs et des coups de pied standard, et même riposter et vous éloigner des frais généraux si nécessaire. Les parades sont également possibles si vous chronométrez correctement votre blocage. Les jeux d’action de mêlée ont tendance à se limiter à la première et à la troisième personne, mais Usurpator fait un bon travail en vendant le poids du combat d’un point de vue isométrique.

Bien que l’accent soit mis sur le combat multijoueur, le jeu peut également être joué en coopération contre l’IA. Reigen Games est tellement confiant dans ce qu’il ressent, en fait, l’équipe a mis en place une démo gratuite sur Steam, que vous pouvez télécharger et jouer maintenant. Si vous pensez qu’il a du potentiel, jetez un coup d’œil à l’Usurpator Kickstarter. Il n’a qu’un objectif de moins de 38 000 $.

3 sur 10

Terrible Posture, l’équipe derrière Tower of Guns et Mothergunship, change complètement de vitesse pour son prochain projet: 3 sur 10.

3 sur 10 est un jeu inhabituel sur le développement de jeux. Il est présenté comme une sitcom épisodique et jouable, où vous revenez chaque semaine pour suivre une histoire sur le studio en difficulté Shovelworks. Le nom 3 sur 10 fait référence aux notes des critiques obtenues par les jeux du studio. Le plan, du moins en théorie, est de créer un jeu qui obtient un score supérieur à 3 sur 10.

Le récit de chaque épisode se déroule dans des cinématiques animées entièrement exprimées et dans des mini-jeux uniques qui ressemblent à des tâches de développement de jeux, à des luttes et à des problèmes de personnes. Terrible Posture voulait rendre hommage à autant de genres que possible dans le gameplay, tout en racontant une méta-histoire sur le monde du développement de jeux, alors attendez-vous à une grande variété.

Vous pouvez rembobiner les fonctionnalités animées ou les revoir à tout moment. Ceux qui ne sont que pour le récit peuvent également sauter des segments de jeu, et les obsédés de la mécanique peuvent les rejouer pour de meilleurs scores.

Les cinq épisodes de la première saison sont entièrement gratuits sur Epic Games Store, et le premier épisode est déjà disponible. Vous pouvez vous attendre à de nouveaux épisodes tous les jeudis jusqu’au 3 septembre.