De nombreux joueurs attendaient avec impatience l’arrivée de The Last of Us 2, la suite de l’histoire d’Ellie qui nous a présenté un personnage beaucoup plus mature et, bien sûr, une action qui n’a pas disparu au fil des ans. Malgré toute son actualité et tout le contenu présent au sein du jeu, les joueurs ont encore de nombreuses nouveautés à venir, comme a commenté l’équipe PlayStation Espagne.

Dans une nouvelle publication, la société a confirmé l’arrivée de une mise à jour gratuite sur The Last of Us 2. À partir du 13 août prochain, les joueurs pourront profiter de bonnes nouvelles dans le jeu grâce à l’arrivée de nouveaux modes de jeu et de nouvelles expériences pour les joueurs. Une série de nouveautés qui sera un grand défi pour les plus courageux.

Le dernier d’entre nous: Partie 2 | Le chien méchant

À partir de ce jeudi, les joueurs recevra le mode réaliste, un mode qui rendra les ennemis beaucoup plus meurtriers et que nous ne trouverons pas autant de munitions ou d’améliorations dans notre aventure. De plus, ce mode le fera disparaître Mode écoute, ce qui supprimera certains nouveaux éléments dans le titre. Mais, bien sûr, ce n’est pas la seule grosse surprise du jeu.

L’arrivée d’un nouveau mode appelé Mort permanente. Ce mode obligera les joueurs à chercher à ne jamais mourir, en fait, s’ils tombent au combat, ils finiront par devoir recommencer. Bien que la société se soit assurée qu’il sera possible d’activer les points de sauvegarde pour pouvoir essayer de réussir le jeu. Une façon d’éviter d’avoir à recommencer si on finit par tomber vers la fin.