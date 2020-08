Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball. Eh bien, 2020 est presque terminé aux 3/4 et c’est une année… intéressante pour dire le moins. Alors que les jeux sortent encore, la pandémie et d’autres problèmes ont mis une grave dépression sur l’industrie du jeu. Je pensais qu’il serait peut-être temps de faire un tour d’horizon des matchs jusqu’à présent. Ce n’est pas une liste complète de jeux puisque je ne les ai pas tous joués. Je suis sûr que si c’était le cas, RE3 ou le nouveau jeu Ori pourrait figurer sur cette liste, mais je ne l’ai pas fait. Cela dit, commençons:

# 8: Voyage sur la planète sauvage

La plate-forme et l’exploration réelles de Savage Planet sont excellentes. C’est un Metroidvania à la première personne où les chemins / secrets sont fermés jusqu’à ce que vous obteniez les bonnes mises à niveau, ce qui conduit généralement à plus de mises à niveau ou au moins à des matériaux à utiliser. Le vrai problème avec le jeu est que le combat est… terne pour dire le moins. Mis à part un tir chargé, vous n’obtenez pas beaucoup d’améliorations au combat, et les ennemis que vous rencontrez ne sont généralement pas agréables à combattre. Pourtant, j’ai apprécié mon temps avec le jeu et en particulier toute la glu orange que vous pouvez manger pour améliorer votre santé.

# 7: Snowrunner

J’ai trouvé que Snowrunner était un jeu vidéo relaxant associé à des accès de terreur et de frustration. Le simple fait de conduire et de transporter une cargaison simple est amusant et une bonne façon de passer la journée. La terreur / frustration se met en place si vous devez courir vers une partie perfide de la carte et que vous priez simplement pour que votre camion ne reste pas coincé dans une tourbière, ou ne se renverse pas, vous obligeant à retourner au garage et réessayez. Il y a aussi un bon sentiment d’accomplissement lorsque vous réparez un pont ou effacez un éboulement et que vous vous déplacez ensuite sur la carte devient 20% plus facile en raison d’un obstacle franchi. Le seul vrai problème avec Snowrunner est l’absence d’histoire / campagne / choses pour vous garder motivé, mais c’est toujours un sacré bon jeu.

# 6: Le dernier d’entre nous 2

Je ne sais pas, je pense que The Last of Us 2 est bon mais pas « meilleur jeu evar! » génial. Comme, c’est toujours un jeu agréable mais l’histoire ne m’a pas autant accroché que le premier jeu, et les personnages alternés m’ont un peu dérangé. Certes, je n’ai pas fini le jeu, j’ai arrêté de jouer quand l’histoire d’Abby a vraiment commencé, mais c’était plus parce que j’avais peur de la surchauffe de ma PS4 que pour toute autre raison. Je pense qu’une chose que je n’ai pas creusée est que, du point de vue du gameplay, c’est très proche du premier match. Comme, en dehors de la bosse visuelle évidente, il y a très peu de changements par rapport au gameplay du premier jeu. Pourtant, la partie ouverte de Seattle avec Ellie / Dina était plutôt cool, et j’aurais aimé que plus du jeu soit comme ça.

# 5: Séances Tokyo Mirage ♯FE Encore

Je suis un peu en train d’associer Tokyo Mirage à Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Les deux jeux sont sortis pour les anciennes consoles Nintendo (Mirage était Wii U, Xenoblade était Wii), et bien que les deux jeux aient leurs fanbases, aucun des deux jeux n’a été aussi bien réussi. Entre les deux qui sont sortis pour le Switch cette année, je préfère jouer davantage à Tokyo. J’aime plus les personnages, j’aime le système de combat SMT un peu classique et le jeu a un bien meilleur sens du style et de la personnalité que Xenoblade. Xeno n’est pas mal, cela semble juste très traditionnel, tandis que Tokyo essaie au moins de paraître différent.

# 4: Hardspace: Brise-vaisseau

Voici la chose étrange à propos de ce jeu, il est toujours dans Steam Early Access et il est toujours meilleur que la plupart des jeux « terminés » auxquels j’ai joué cette année. Il a juste un excellent sentiment de contrôle lorsque vous volez dans un environnement à gravité zéro en train de séparer les navires abandonnés. Il n’y a pas beaucoup de modèles de navires, mais cela fonctionne à votre avantage à un moment donné, car vous commencez à réaliser où tout se trouve et cela devient plus une routine. Les navires se séparent de plusieurs façons, les énormes côtés des navires pouvant être coupés de la coque principale, puis jetés dans le bac de recyclage approprié pour obtenir des crédits. Je ne peux pas attendre que le jeu soit complètement sorti et que le support des mods y soit (espérons-le) inclus. Imaginez être capable de séparer le Galactica ou l’USS Enterprise-D? Cela rendrait ce jeu vraiment spécial.

# 3: Fantôme de Tsushima

Ayant juste battu le match hier soir, je peux dire que j’ai vraiment apprécié mon temps avec. Ce n’est pas parfait, l’histoire n’a pas de véritable choix, je n’aime pas le système de postures, c’est assez répétitif, mais vous savez quoi? Tout va bien. Il s’agit essentiellement du jeu «Assassin’s Creed Samurai» que les fans supplient Ubisoft de créer depuis toujours. Mieux que cela, il est basé sur les anciens (re: bons) jeux AC, où vous pouvez assassiner quelqu’un en étant furtif et ce n’est pas une monstruosité gonflée d’une masse continentale. Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de choses répétitives à Tsushima, si je dois faire plus de putain de Fox Den, je peux crier, mais dans l’ensemble, c’est un excellent jeu à jouer, surtout si vous avez un nouveau podcast ou une vieille émission de télévision à revoir, car vous n’avez pas à vous concentrer trop dessus.

# 2: Remake de Final Fantasy 7

Je pense que si vous séparez FF7R de tout ce qui a précédé, ça tient vraiment bien. Ce n’est que lorsque vous réalisez combien d’histoire il reste, combien d’épisodes supplémentaires ils doivent créer et combien de temps cela prendra, que l’horreur s’installe vraiment. À première vue, Final Fantasy 7 Remake est un bel accomplissement dans la veine de remakes complets, comme Resident Evil 2 ou Metal Gear Solid: Twin Snakes. Il modernise le gameplay, a une énorme bosse dans les visuels (évidemment) et rend hommage au jeu original. Il y a encore des choses dont je ne suis pas un grand fan, en particulier le dernier «donjon» lorsque vos personnages ont été séparés et vous avez dû appuyer sur des interrupteurs pour les réunir, mais dans l’ensemble, c’était un jeu génial, et je regarde en avant à la deuxième partie qui sortira, peut-être en 2024.

# 1: Persona 5 Royal

Pour quiconque me connaît, c’est évident, mais bon, ça tient toujours. J’ai tellement aimé le Persona 5 original que j’ai rejoué ce jeu environ 4 fois pour obtenir tous les trophées. Heureusement, les trophées de Royal sont beaucoup plus faciles à obtenir, donc il ne fallait que je joue une fois, ce qui était bien. Cela signifie que je n’ai pas à me casser la bosse pour assommer quoi que ce soit pour les futures parties. Les nouveaux personnages sont intéressants, même si Kasumi n’est pas très bien intégré. Il y a de très bons changements de bataille, comme laisser vos munitions se reconstituer après chaque combat et le Baton Pass étant cassé une fois que vous l’avez complètement mis à niveau. Atlus a pris un jeu déjà excellent et l’a encore amélioré, c’est pourquoi il figure sur ma liste.

Pour les commentaires, indiquez vos jeux préférés de l’année jusqu’à présent et pourquoi.

