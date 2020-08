The Last of Us Part II Il a un peu plus de deux mois entre nous, cependant, Naughty Dog veut que vous reveniez pour vivre la campagne. Plus tôt dans la journée, l’étude californienne a annoncé une série de nouvelles qui seront ajoutées gratuitement au jeu cette semaine. Principalement, deux nouvelles options pour profiter de l’histoire se démarquent: la difficulté Mode mis à la terre et permadeath (mort permanente). Ce dernier, bien sûr, sera un véritable défi.

La difficulté Grounded promet d’augmenter la difficulté de The Last of Us Part II comme jamais auparavant. Par exemple, les ennemis infligeront plus de dégâts, donc toute attaque vous laissera au bord de la mort. En outre, les munitions, les améliorations et les matériaux pour fabriquer des objets seront plus rares. Faites-vous partie des personnes qui utilisent constamment le mode d’écoute pour localiser des adversaires? Eh bien, dans Grounded, vous devrez l’oublier complètement; il n’est pas disponible. Certains éléments du HUD disparaîtront également. Il est à noter que cette variante sera disponible même sans avoir terminé la campagne.

Permadeath, quant à lui, testera votre capacité à survivre dans The Last of Us Part II du début à la fin sans accès à une seconde chance. Si vous mourez, vous devez recommencer l’histoire depuis le début. Bien sûr, si vous n’êtes pas prêt à relever un tel défi, vous pouvez activer points de contrôle par chapitre ou par acte. « Si vous mourez à la fin du premier jour, vous devrez recommencer à jouer toute la journée », explique Naughty Dog via le blog PlayStation.

Modificateurs de jeu, d’image et audio

Préférez-vous éviter les défis ci-dessus? L’étude offrira également 14 modificateurs de jeu à débloquer pour modifier certains mécanismes de The Last of Us Part II. Les munitions infinies, par exemple, vous donneront des munitions infinies pour toutes les armes. Infinite Crafting fera de même avec les matériaux pour fabriquer des objets, tandis que Ralenti Cela ralentira l’image pour cibler plus facilement les ennemis. Nous vous fournissons la liste complète des modificateurs:

Monde miroir

Miroir sur la mort

Ralenti

Mode vitesse de balle

Munitions infinies

Artisanat infini

Durabilité infinie en mêlée

Plage de mode d’écoute infinie

Un tir

Toucher de la mort

Audio 8 bits

Audio 4 bits

Audio hélium

Audio au xénon

Les options de difficulté ne seront pas les seules nouveautés, car The Last of Us Part II recevra également de nouveaux styles graphiques qui changeront complètement votre look. Il sera possible d’activer jusqu’à 30 modes de rendu d’image, dont sépia, 8 bits et noir et blanc. De la même manière, vous aurez des filtres audio à votre disposition. Enfin, le jeu vous permettra de désactiver le mode d’écoute et d’ajuster plus d’options d’accessibilité.