Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aimez-le ou détestez-le, la réalité est que The Last of Us: Part II a donné beaucoup de choses à dire. Naturellement, il y a des gens qui veulent monter dans votre train pour faire des bénéfices. C’est le cas de Konnichiwa Games, un studio qui a lancé une tentative de périodique: The Last of Waifus.

Comme nous le disent nos amis de Tarreo, The Last of Waifus est un jeu d’anime dans lequel vous contrôlez un waifu qui est seul dans une ville détruite pleine d’infectés. Votre mission est donc de prendre les armes et de combattre des hordes d’ennemis.

Il convient de mentionner que The Last of Waifus est un jeu très bon marché. Il ne coûte que 26,99 $ MXN et est actuellement 30% de réduction, vous pouvez donc l’obtenir pour 18,89 $ MXN. Il est à noter que le projet est en accès anticipé.

Bien sûr, ne vous attendez pas à beaucoup de qualité, car vous l’obtiendrez à peine. The Last of Waifus est un jeu qui semble être fait comme une blague et rien de plus. Donc, si vous l’abaissez, vous apprécierez sûrement un tour et l’abandonnerez pour toujours.

Konnichiwa Games a également fait une parodie de Death Stranding

Il convient de mentionner que The Last of Waifus n’est pas le premier jeu de parodie de Konnichiwa Games. En fait, il y a un mois, ils ont sorti Anime Standing, un jeu qui se moque de Death Stranding.

Anime Standing est également disponible sur Steam à un prix très bas et jusqu’à présent, le projet a des critiques très créatives. Dans celui-ci, vous prenez le contrôle d’une fille d’anime qui doit livrer des colis à différentes bases.

Comme vous pouvez l’imaginer, Anime Standing n’est qu’une blague et rien de plus. Ne pensez pas que nous vous le recommandons.

Et vous, que pensez-vous de ce type de projet? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture de jeux sur PC.