Sonic: The Movie a fait ses débuts plus tôt cette année dans l’Ouest et l’a fait avec un tel succès au box-office qu’il est devenu le film le plus rentable basé sur un jeu vidéo. Les résultats du box-office chinois étaient toujours manquants, le film n’ayant pas été diffusé avant le déclenchement de la pandémie. Il est sorti en salles il y a seulement quelques jours et n’a malheureusement pas autant de succès qu’en Occident.

Le film Sonic a fait ses débuts sur le panneau d’affichage en Chine le 31 juillet, après un retard de plusieurs mois en raison du coronavirus (COVID-19), puisque la première originale était prévue pour le 28 février. La mauvaise nouvelle est que le retard et les circonstances qui ont suivi la réouverture des salles de cinéma ont un impact négatif sur le film.

Selon le compte Twitter du China Box Office, au 12 août, Sonic: The Movie n’a généré que 2,43 millions de dollars au box-office, ce qui peut sembler très peu comparé à l’argent qu’il a gagné aux États-Unis (146 millions de dollars). ou dans tout l’Ouest (305 millions de dollars).

Top 6 du box-office quotidien de la Chine continentale pour le mercredi 12 août 2020 1. Interstellaire – 622 K $ / 138,92 M $

2. # 1917Film – 516 K $ / 6,62 M $

3. Moutons sans berger – 464 K $ / 186,57 M $

4. Dolittle – 369 000 USD / 17,35 M USD

5. FordvFerrari – 161 000 USD / 1,7 M USD

6. #SonicTheHedgehog – 68 k $ / 2,43 M $ – China Box Office (@ChinaBox_Office) 12 août 2020

Dans le cas où vous l’avez manqué: la suite de Sonic: The Movie a déjà une date de sortie, mais vous devrez attendre longtemps pour la voir en salles.

Le piratage a sérieusement affecté la première de Sonic: The Movie

Selon les informations de GameSpot, l’ouverture partielle de cinémas en Chine affecte non seulement Sonic: The Movie, mais également d’autres productions. Cependant, le film Blue Hedgehog pourrait ne pas gagner autant d’argent pour d’autres raisons.

Comme le souligne Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, la franchise Sonic n’est pas aussi connue en Chine ou du moins pas aussi populaire que les autres séries de jeux vidéo. Cependant, un autre facteur qui a joué contre le film est le retard causé par le coronavirus, car il aurait conduit des personnes à pirater le film.

China Box Office rappelle que précisément la question du piratage est l’un des principaux problèmes rencontrés par les grandes productions hollywoodiennes qui arrivent dans la région, en particulier celles qui jouissent d’une bonne réputation, comme ce fut le cas avec Bloodshot, Bad Boys pour toujours et Sonic: le film.

La bonne nouvelle pour Sonic: The Movie, comme le souligne Ahmad, est qu’il reste le film le plus rentable à ce jour en 2020.

Que pensez-vous des problèmes auxquels Sonic: The Movie est confronté en Chine? Dites le nous dans les commentaires.

Heureusement, le succès du film Blue Hedgehog a été si grand en Occident qu’il a assuré que Paramount était intéressé par une suite. Maintenant que la popularité de Sonic est si élevée, SEGA a déclaré qu’il ne négligera ni le classique ni le Sonic moderne dans le monde des jeux vidéo. La mascotte emblématique de SEGA vient d’avoir 29 ans et il semble que de très bonnes choses arrivent pour la marque. Vous pouvez en savoir plus sur Sonic en consultant cette page.

