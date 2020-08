Blasphématoire, le jeu sévillan The Game Kitchen, reçoit aujourd’hui le DLC gratuit L’agitation de l’aube o Levantes de la Aurora en espagnol qui inclut de nouveaux contenus, modes de jeu et corrige certains aspects de l’équilibre du titre en général, qui est mis à jour version 1.0.4.

Tout d’abord, le mode de jeu est déverrouillé Vrai calvaire, disponible après avoir terminé l’aventure principale au moins une fois. Dans le nouveau jeu de cette manière, vous pouvez accéder au Système pénitentiaire qui changent votre façon de jouer Blasphématoire personnalisation de certains changements dans le jeu. Dans ce mode, vous pouvez également accéder à la nouvelle mission DLC, Levantes de la Aurora situé dans les entrailles du Ligne Sainte.

En plus de ce nouveau contenu L’agitation de l’aube cela change complètement le jeu certains aspects comme le système carte qui a été repensée. Vous pouvez désormais ajouter des marqueurs personnalisés, le zoom dans le mapping est parfait au pixel près (un concept de graphisme basé sur l’accessibilité) et vous pouvez voir, à tout moment, le pourcentage de découverte de celui-ci dans un coin.

De nouveaux éléments sont également inclus dans Blasphématoire Comment de nouvelles perles de chapelet, un nouveau cœur d’épée, une prière et divers objets de quête. De plus, le DLC ajoute des changements aux PNJ de l’aventure. En béton à proximité Albero, dans la citerne profanée, un nouveau personnage a été ajouté et repensé pour Soledad en plus d’ajouter dialogues avec voix. Gémino reçoit également une nouvelle refonte et divers personnages et boss ont lignes de dialogue avec voix. Rappelez-vous la liste spectaculaire des acteurs de la voix qui participent à ce The Stir of Dawn en ajoutant également Voix espagnoles à toute l’aventure principale.

Blasphématoire: l’agitation de l’aube: plus qu’un patch

En plus de tout ce contenu, la nouvelle version de cette métroidvania artistique particulière, comme ses développeurs l’ont expliqué lors de la présentation du jeu à l’Académie royale des beaux-arts de San Fernando, reçoit précisément nouveau contenu artistique dans certains domaines du jeu comme Terres désolées des églises enterrées, le tombeau de la miséricorde ou le pont des trois calvaires parmi tant d’autres ainsi que de nouveaux habitants de la ville. La conception du pénitent obtient également nouvelles animations avec la mise à jour. Également inclus nouvelles scènes animées et une nouvelle scène d’introduction.

En ce qui concerne la équilibre du jeu, Ont été ajoutés trois nouveaux points de téléportation, zones, raccourcis et une nouvelle façon de se déplacer dans Cvstodia, le monde de Blasphemous. Certains sont visuellement améliorés Prières ainsi que les dommages et le coût de Ferveur. Le comportement de certains ennemis a également été modifié pour améliorer l’expérience de combat et que cet endroit à des situations moins injustes ainsi que d’avoir également été rééquilibré diverses capacités du pénitent.

Tous les ajouts de cette nouvelle mise à jour de Blasphématoire: l’agitation de l’aube se démarquer dans notes de patch, en accédant au jeu mis à jour ainsi que sur le site Web de Team 17. Le DLC ajoute du nouveau contenu gratuit et vise à améliorer le titre dans des aspects qui se sont déjà démarqués comme négatifs, par exemple dans notre analyse.

