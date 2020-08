Par Sebastian Quiroz

13/08/2020 09h36

Cela fait quelque temps que nous n’avons pas vu pour la dernière fois quoi que ce soit de substantiel L’assaut des morts-vivants, jeu pour les appareils VR. Heureusement, une nouvelle bande-annonce est sortie aujourd’hui qui nous montre un peu plus sur le gameplay du titre, et révèle que The Walking Dead Onslaught sera disponible le 29 septembre.

Contrairement à des jeux comme The Walking Dead: Saints & Sinners, Onslaught se déroule dans le monde de la série télévisée, pour lequel nous aurons l’occasion de voir des visages familiers tels que Daryl Dixon de Norman Reedus. Ci-dessous, vous pouvez profiter de la nouvelle bande-annonce.

The Walking Dead Onslaught arrive sur Oculus, SteamVR (Index et Vive) et PlayStation VR le 29 septembre. Dans des sujets connexes, nous expliquons ici pourquoi personne n’utilise le mot «zombie» sur The Walking Dead. De même, ils nient les rumeurs sur le nouveau jeu de Telltale, The Walking Dead.

