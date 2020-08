TIGA, l’association professionnelle qui représente l’industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni, a présenté quatre mesures que le gouvernement devrait envisager à la suite de l’annonce d’une enquête du comité restreint de la Chambre des Lords sur l’emploi et Covid-19.

L’enquête, qui est dirigée par la commission des affaires économiques des seigneurs, « examinera les effets de la pandémie du COVID-19 sur le marché du travail et examinera les mesures urgentes à prendre pour protéger et créer des emplois. Elle examinera également comment la main-d’œuvre le marché pourrait changer à plus long terme en raison de la pandémie. «

Les quatre recommandations, que vous trouverez ci-dessous, sont conçues pour renforcer l’industrie au Royaume-Uni, ainsi que pour maintenir l’emploi dans le secteur pendant cette pandémie sans précédent.

Aider les entreprises à démarrer, à se développer et à employer: TIGA a recommandé de résoudre les problèmes d’accès au financement en maintenant et en améliorant l’allégement fiscal des jeux vidéo (VGTR); l’introduction d’un fonds d’investissement dans les jeux vidéo (VGIF) et le maintien et l’amélioration du fonds britannique pour les jeux.Développer des compétences: TIGA a recommandé de transformer la taxe d’apprentissage existante en une taxe de formation plus générale pour permettre aux employeurs de choisir le bon programme de formation au profit de leurs employés; soutenir le secteur de l’enseignement supérieur par le coronavirus; garantir que le nouveau système de migration du Royaume-Uni permet aux entreprises de jeux de recruter des travailleurs qualifiés de l’étranger; et la promotion de la formation des travailleurs des industries créatives grâce à la relance potentielle du Fonds d’investissement pour les compétences (SIF).Infrastructuree: TIGA a recommandé d’apporter des améliorations aux infrastructures de transport, de communications et numériques au Royaume-Uni, y compris en poursuivant le rythme de l’objectif du gouvernement de déployer le haut débit compatible Gigabit d’ici 2025.Science, recherche et innovation: TIGA a salué la publication par le gouvernement de la feuille de route pour la recherche et le développement et l’engagement pris dans le livre blanc industriel de 2017 d’atteindre 2,4% du PIB d’investissement en R&D d’ici 2027 et 3% du PIB à plus long terme. TIGA a suggéré que le gouvernement pourrait encourager l’utilisation des crédits d’impôt pour la R&D et veiller à ce qu’ils soient traités rapidement et à temps.

S’exprimant dans un communiqué de presse, le Dr Richard Wilson, PDG de TIGA, a déclaré: «En novembre 2018, le secteur britannique du développement de jeux vidéo employait directement 14 350 personnes. Plus de 26 000 emplois ont été indirectement soutenus par les studios de jeux vidéo britanniques.

«L’amélioration du secteur britannique des jeux vidéo en mettant en œuvre les mesures recommandées par TIGA contribuera à apporter une contribution importante à la reprise économique du Royaume-Uni et à augmenter l’emploi hautement qualifié dans le secteur.»

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71423/tiga-responds-to-house-of-lords-inquiry-into-employment-and-covid-19/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));