Il est enfin temps pour la prochaine génération de consoles de salon. Pour Microsoft, cela signifie que la Xbox Series X fera bientôt partie des salons du monde entier d’ici la fin de 2020.

Avec autant d’informations sur la console – de nouveaux jeux et de nouvelles technologies, nous avons pensé qu’il valait mieux rassembler tout ce que nous savons sur le nouveau système en un seul endroit.

Quand la Xbox Series X sortira-t-elle?

Contrairement à la PlayStation 5, nous connaissons en fait une date de sortie approximative pour la série X. Microsoft a confirmé dans le délai Halo Infinite que nous assisterions au lancement de la série X en novembre 2020.

Puis-je précommander la Xbox Series X?

Pour la Xbox Series X, bien que nous ayons une date de sortie approximative, nous ne savons toujours pas quand les précommandes seront mises en ligne. Avec la sortie prévue pour novembre, nous nous attendons à voir des précommandes très bientôt.

Combien coûtera la Xbox Series X?

Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement le prix de la console. Selon les prévisions, il coûte le même prix que la PS5 à 499 $ US / 449 £ / 749AU pour la variante standard, le modèle «S» supposé coûtant légèrement moins cher et se révélant probablement comme la PS5.

Quelles sont les spécifications de la Xbox Series X?

Processeur – 8 cœurs à 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

GPU – 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

Mémoire – 16 Go GDDR6 avec bus 320b

Bande passante mémoire – 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

Stockage interne – SSD NVME personnalisé de 1 To

Stockage extensible – Carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)

Stockage externe – Prise en charge du disque dur externe USB 3.2

Lecteur optique – Lecteur Blu-Ray UHD 4K

À quoi ressemble la Xbox Series X?

Jeux de fenêtre de lancement Xbox Series X

Observateur: System Redux

NBA 2k21

FIFA 2021

Deathloop

Planet Coaster: édition console

Assassin’s Creed Valhalla

Chiens de garde: Légion

Fortnite

Outriders

Rainbow Six Qurantine (exercice 2020-2021)

Rainbow Six Siege

Saleté 5

WRC 9

Yakuza: comme un dragon

Vampire the Masquerade – Bloodlines 2 (maintenant reporté à 2021)

Crossfire X

Cyberpunk 2077

Doom éternel

Dragon Quest XI S

Forza Horizon 4

Engrenages 5

Tactiques d’engrenages

Dieux et monstres

Lac

Avengers de Marvel

Mer des voleurs

Dis moi pourquoi

Le moyen

Les mondes extérieurs

Qu’est-ce que la manette Xbox Series X?

Bien qu’ils aient apporté des mises à jour à leurs contrôleurs sans fil, contrairement à la PS5, la Xbox Series X sera entièrement compatible avec les contrôleurs Xbox One et les contrôleurs Elite sur les titres de la série X.

Quels accessoires seront compatibles avec la Xbox Series X?

Microsoft n’a pas confirmé cela pour tous les accessoires, mais étant donné la situation avec la manette et nous savons que les casques Xbox One fonctionneront, nous supposerons que «la plupart» des accessoires seront conservés.

Le poste Xbox X Series: titres de lancement, date de sortie, prix, spécifications et bien plus encore est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.