Bien qu’il soit maintenant courant d’associer Tom Holland à Spider-Man, beaucoup d’entre nous continuent de se souvenir de Tobey Maguire en tant que premier acteur à donner vie au célèbre super-héros sur grand écran. Bien sûr, les fans du personnage ont une affection particulière pour se mettre aux pieds de Peter Parker entre 2002 et 2007. Pour cette raison, un groupe de fans a créé un hommage à Maguire à travers Marvel’s Spider-Man, le titre à succès de PS4.

Tirer parti de l’intelligence artificielle

Il s’avère que la chaîne YouTube BabyZone a partagé une vidéo de Tobey Maguire en tant que protagoniste de Spider-Man de Marvel. Ce n’est pas un mod de jeu vidéo, mais un faux profond extraordinaire qui tire parti du potentiel de l’intelligence artificielle pour remplacer le visage du personnage virtuel et utiliser celui de Maguire. Le résultat, comme vous pouvez le voir, est vraiment surprenant. En fait, il serait facile de tromper quiconque n’a pas pu profiter du jeu.

De même, BabyZone comprenait également les visages de Kirsten Dunst, Willem Dafoe et Alfred Molina, qui ont participé à la trilogie originale de Spider-Man en tant que Mary Jane, Norman Osborn (Green Goblin) et Otto Octavius ​​(Docteur Octopus), respectivement. Les responsables du faux profond ont utilisé DeepFaceLab 2.0, une application qui intègre certains outils tels que TensorFlow (de Google) et Nvidia CUDA, tous deux largement utilisés dans le traitement d’images via l’IA. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Surprenant, non? Il aurait été intéressant de jouer le rôle de Tobey Maguire dans Spider-Man de Marvel. Au-delà d’être un matériau plein de nostalgie, il met également en évidence le potentiel de l’intelligence artificielle pour modifier les visages des personnages sans trop d’effort. Bien entendu, nous sommes confrontés à une vidéo créée sans pour autant nuire à des tiers. Et c’est que le faux profond est devenu un moyen très populaire de diffuser de fausses nouvelles. En période de pandémie, cela pourrait être très dommageable.

La prochaine aventure jouable de Spider-Man

Après Spider-Man de Marvel, le prochain projet d’Insomniac Games est Spider-Man: Miles Morales, un spin-off qui accompagnera la PlayStation 5 lors de son lancement. Le studio californien a déjà précisé qu’il s’agissait d’une aventure indépendante dès le premier jeu, vous aurez donc l’occasion de profiter d’un personnage avec ses propres mouvements, pouvoirs et capacités. De plus, un saut graphique est attendu grâce au potentiel technique de la nouvelle console; Il proposera le Ray Tracing et un mode avec une résolution 4K à 60 images par seconde.