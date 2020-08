Le créateur de Crossy Road, Andy Sum, et le concepteur de jeux Marcus Grambau ont révélé TombStar, un nouveau jeu de tir descendant avec des éléments spatiaux occidentaux et un design visuel influencé par les dessins animés du matin de la fin des années 80.

Au bord de la Galaxie Frontière, les joueurs devront se battre contre le Grimheart Gang, en utilisant l’un des trois héros renégats uniques pour survivre à des étapes générées de manière procédurale entrecoupées d’obstacles de l’enfer.

Descenders and Hypnospace Outlaw, l’éditeur No More Robots, se chargera de la publication du jeu roguelike, qui propose également un gameplay de collecte de butin avec de nombreuses armes à récupérer en cours de route.

Vous aurez besoin de beaucoup de puissance de feu, car chacune des quatre planètes mortelles que vous visitez aura ses propres dangers mortels à affronter dans le système TombStar.

Le lancement de TombStar est actuellement prévu pour début 2021 sur PC et consoles non spécifiées, avec une bêta fermée sur Steam plus tard cette année à laquelle les joueurs peuvent désormais s’inscrire.

Le jeu Crossy Road de Sum a reçu un accueil positif lors de sa sortie en 2014, réalisant plus de 10 millions de dollars sur 50 millions de téléchargements au cours des trois premiers mois de sa sortie.