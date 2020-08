Bien que cette année ait été une révolution lorsqu’il s’agit d’amener les entreprises à faire ressortir leur côté le plus créatif pour présenter leurs œuvres tant attendues, au fil des mois, nous avons trouvé de belles surprises à la fois pour le courant et pour le nouvelle génération de consoles. Parmi eux, présentant le grand retour de l’un des titres les plus appréciés des fans de Tony Hawk.

Lors de son anniversaire, Tony Hawk a confirmé le retour de sa saga, mais pas avec un tout nouveau volet, mais avec un remake spectaculaire de ses œuvres principales. C’est ainsi que le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est né, un titre qui sera disponible à PC, PlayStation 4 et Xbox One à partir du 4 septembre. Mais,pourrait également voir la lumière sur Nintendo Switch?

Bien que ce ne soit pas l’une des plates-formes confirmées depuis son annonce, de nouvelles preuves semblent indiquer cette belle annonce. C’est du moins ce que les preuves trouvées par un joueur indiquent grâce à la démo de ce titre étonnant et où des images ont été trouvées qui font Référence directe aux contrôleurs Nintendo Switch. Non seulement montrant comment jouer sur un ordinateur portable, mais également connecté à la télévision.

Bien sûr, il s’agit d’une rumeur qui pourrait ne pas être confirmée, mais qui pourrait être l’un des plans de lancement initiaux qui, pour une raison quelconque, ont été annulés à la dernière minute. Malgré tout, nous serons attentifs aux éventuels changements de plans et si enfin Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 confirme son arrivée sur Nintendo Switch. En attendant, nous vous rappelons que le titre verra le jour 4 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4.