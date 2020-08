Le patineur professionnel de Tony Hawk est l’un des la plupart des sagas emblématiques de PlayStation à la fin des années 90. Maintenant, grâce à Vicarius Visions, nous pourrons profiter de ce classique complètement renouvelé avec un look que nous n’avions jamais imaginé, accompagné de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Disponible pour Xbox One, PlayStation 4 et PC via Epic Games Store, le 4 septembre, Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 comprend les deux premiers opus de la saga avec une section visuelle en fonction de l’époque, mais en conservant toute l’essence jouable qui a caractérisé la franchise à ses débuts.

Il y a beaucoup de nouvelles et aussi dans chacune des sections. L’une des clés du remake sera sa très haute personnalisation. Nous pouvons créer notre propre patineur mais aussi sélectionner certains des vétérans ainsi que les nouveaux visages ajoutés, tels que Leticia Bufoni ou Leo Baker entre autres.

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 | Activision

Une autre des principales nouveautés de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 sera l’éditeur de scénario, qui et comment pourrait-il en être autrement, nous pouvons partager en ligne avec d’autres utilisateurs et télécharger tous ceux qui ont été conçus par la communauté. Bien sûr, de nouveaux mouvements ont également été mis en œuvre, plus de modalités de jeu, parmi lesquelles des aspects compétitifs via en ligne et bien plus encore.