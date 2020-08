L’UFC regorge des meilleurs lutteurs du monde entier, mais qui a les meilleures statistiques de lutte dans le jeu vidéo UFC 4 récemment sorti?

Il n’y a sans doute aucun moyen de dominer un adversaire au sein du MMA que de le surpasser.

Qu’il s’agisse du pur mauling de Khabib ou de la compétence technique exceptionnelle de St-Pierre, il existe une variété d’athlètes et de styles avec lesquels travailler.

Cela soulève la question, qui sont les 10 meilleurs lutteurs et grapplers du jeu vidéo UFC 4 récemment sorti?

UFC 4: Top 10 des meilleurs lutteurs…

Khabib Nurmagomedov

Classé 5 étoiles – Moyenne 95,2 / 100

Soyons honnêtes, le fait que Khabib soit le grappler le mieux noté de l’UFC 4 n’est pas une surprise, avec d’excellentes statistiques de retrait, de contrôle supérieur, de frappe au sol et de contrôle du corps à corps.

Cependant, était-il surprenant que le champion du monde des poids légers ait également d’excellentes statistiques d’attaque et de défense de soumission.

Ronda Rousey

Classé 5 étoiles – Moyenne 95,1 / 100

Il ne fait aucun doute que Ronda Rousey est l’une des plus grandes superstars que l’UFC ait jamais vues et une grande partie de son succès est due à son jeu de lutte et de soumission.

Dans UFC 4, elle est la combattante dominante sur le terrain, avec de superbes statistiques à tous les niveaux.

Daniel Cormier

Classé 5 étoiles – Moyenne 94,3 / 100

À un tiers proche de Khabib et Ronda est DC, mais encore une fois ce n’est pas vraiment une surprise non plus.

L’ancien détenteur du titre en deux divisions a un jeu de grappling incroyablement bien équilibré dans l’UFC 4, avec une frappe au sol, une frappe au corps à corps et un contrôle particulièrement bons.

Au moment de la rédaction de cet article, le match de trilogie avec Stipe est encore dans quelques jours, donc DC pourrait décider d’augmenter ses notes s’il y a une performance de lutte dominante ce samedi.

George St-Pierre

Classé 5 étoiles – Moyenne 91/100

Considéré par beaucoup comme le plus grand athlète de l’UFC de tous les temps, «Rush» a sans doute été le premier combattant à véritablement militariser la lutte dans l’octogone.

Cependant, bien qu’il soit classé 5 étoiles à l’UFC 4 pour le grappling, St-Pierre est en fait incroyablement mal noté dans l’ensemble et se situe au 20e rang décevant en termes de score moyen au grappling.

Jacare Souza

Noté 4,5 étoiles – Moyenne 94/100

Alors que Jacare n’a peut-être pas les meilleures références de lutte de l’UFC, le Brésilien a un jeu de grappling extrêmement complet dans ce titre.

Selon les statistiques de lancement, il est le troisième spécialiste de la soumission le plus dangereux de l’UFC, étant seulement battu par Damian Mia et Aleksei Oleinik.

Demetrious Johnson

Noté 4,5 étoiles – Moyenne 93,8 / 100

Johnson est certainement l’un des meilleurs athlètes à avoir jamais concouru en MMA et est l’un des meilleurs grapplers de l’UFC 4, avec des statistiques bien équilibrées et très peu de points faibles en défense.

Jon Jones

Noté 4,5 étoiles – Moyenne 93,75 / 100

L’actuel champion du monde des poids lourds UFC Light n’a peut-être pas les meilleures statistiques de lutte de l’UFC 4, mais il le compense définitivement dans le département du grappling, avec de superbes frappes, contrôle et frappe au sol.

Colby Covington

Noté 4,5 étoiles – Moyenne 93,3 / 100

L’ancien lutteur de la Division I de la NCAA a certainement ses superbes compétences en lutte dans l’UFC 4, avec de superbes notes de démontage, de contrôle supérieur et de contrôle au corps à corps.

Quoi qu’il en soit, se voir deux places au-dessus de son rival Kamaru Usman et 7 places (officieusement) au-dessus de Tyrone Woodley doit mettre un sourire sur le visage de Chaos.

Henry Cejudo

Noté 4,5 étoiles – Moyenne 93/100

L’ancien champion du monde poids mouche et poids plume de l’UFC n’est peut-être pas très satisfait de ses statistiques sur l’UFC 4. Bien qu’il ne soit plus un combattant actif, «Triple C» était toujours l’un des lutteurs les plus décorés que le sport ait jamais vu.

Ses statistiques sont bien équilibrées, mais aucun département spécifique ne se démarque vraiment de l’UFC, en particulier le travail de démontage et de corps à corps – un peu décevant pour le roi de Cringe.

Kamaru Usman

Noté 4,5 étoiles – Moyenne 92,7 / 100

Le dixième meilleur grappler de l’UFC 4 est l’actuel champion du monde des poids welter.

Si le « Nigerian Nightmare » a des statistiques de lutte bien équilibrées, je me serais attendu à ce que son score de corps à corps soit légèrement plus élevé compte tenu de ses trois dernières victoires contre Woodley, Covington et Masvidal ont toutes impliqué un travail fantastique dans le corps à corps.

REMARQUE: Les scores sur 100 proviennent des statistiques individuelles concernant: les retraits, le contrôle supérieur, le contrôle inférieur, l’infraction de soumission, la défense de soumission, la frappe au sol, la frappe au corps à corps et le contrôle au corps à corps.

Ces statistiques et classements des meilleurs lutteurs et grapplers de l’UFC 4 sont corrects au moment du lancement et seront mis à jour lorsque les notes officielles changeront, alors revenez régulièrement.