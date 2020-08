Les nouvelles versions mettent en évidence certains des jeux vidéo les plus populaires lancés chaque semaine, et les abonnés Game Pass peuvent profiter d’une double dose de cadeaux: Microsoft Flight Simulator et Battletoads. Pendant ce temps, Samurai Jack: Battle Through Time et PGA Tour 2K21 obtiennent des versions multiplateformes, tandis que New Super Lucky’s Tale obtient des ports PS4 et Xbox One.

Microsoft Flight Simulator – 18 août

Disponible sur: PC

La simulation de vol classique est de retour, vous permettant de décoller et d’atterrir dans les aéroports du monde entier. Vous pouvez survoler des tonnes de villes, de montagnes, de forêts, de déserts et plus encore, dans diverses conditions météorologiques et de jour comme de nuit. Le jeu proposera également des conseils adaptés à votre niveau d’expérience dans le cockpit.

Battletoads – 20 août

Disponible sur: Xbox One, PC

Battletoads

Cela fait un bon moment que nous n’avons pas vu Rash, Pimple et Zitz, mais les crapauds sont de retour pour une nouvelle aventure de beat’em up avec un art dessiné à la main vraiment rad. Comme vous vous en doutez, vous pouvez jouer à travers le tout via une coopérative de canapé à trois joueurs. Cependant, il n’y a pas d’option en ligne pour jouer ensemble.

Samurai Jack: Battle Through Time – 21 août

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC, Switch

Samurai Jack: Bataille dans le temps

Le classique Cartoon Network / Adult Swim revient, avec une nouvelle aventure mettant en vedette les voix de l’émission. Il y a beaucoup de combats dans ce jeu, bien sûr, mais Jack utilise plus que son katana signature. Vous pouvez utiliser plus d’une douzaine d’armes et de compétences spéciales pour compléter votre style de combat particulier.

New Super Lucky’s Tale – 21 août

Disponible sur: PS4, Xbox One

Nouveau conte de Super Lucky

Oui, Super Lucky’s Tale est déjà disponible sur Game Pass sur Xbox One, mais il s’agit d’une version améliorée distincte qui n’était auparavant disponible que sur Switch. Tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que c’est un jeu de plateforme mignon avec des niveaux 3D et 2D. Il y a beaucoup d’objets de collection, de puzzles et de boss à trouver.

PGA 2K21 – 21 août

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Tour de la PGA 2K21

Le dernier jeu de golf 2K vous permet de créer un golfeur personnalisé pour affronter les pros. Vous pouvez jouer sur 15 parcours du monde réel, mais si cela ne vous suffit pas, vous pouvez également créer vos propres parcours personnalisés. Ceux-ci peuvent être partagés en ligne avec d’autres joueurs de la PGA à travers le monde.

Nous avons encore d’autres jeux vidéo d’août à venir. La semaine prochaine, New Releases revisitera Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition et le premier épisode de Tell Me Why.

